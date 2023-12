Un ciclista escupe a unos espectadores que le tiraron orina durante la Copa del Mundo de ciclocrós

El neerlandés Mathieu van der Poel, ganador este sábado de la undécima prueba de la Copa del Mundo de ciclocrós, disputada en Hulst (Países Bajos), escupió desde la bicicleta y durante la última vuelta a un grupo de espectadores que llegó a lanzarle orina.

Su victoria en Hulst se vio ensombrecida. Durante la prueba le lanzaron cerveza y orina, según informa el diario belga HLN. Van der Poel respondió escupiendo al grupo.

💦 Este ha sido el momento del 𝐞𝐬𝐜𝐮𝐩𝐢𝐭𝐚𝐣𝐨 de Van der Poel a unos aficionados en Hulst



🚴‍♂️ Ocurrió durante la última vuelta de la prueba de la Copa del Mundo pic.twitter.com/MredFdDAk0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 30, 2023

"Fueron un montón de abucheos. Ha pasado todo un año y estoy un poco harto de eso. No paraban de gritar todo tipo de cosas, incluso ya durante el calentamiento", explicó. "Entonces, es mejor quedarse en casa. ¿Qué gritaban? Es mejor preguntarles a ellos. No voy a repetirlo. Pero no tiene cabida en nuestro deporte. Después de un tiempo, es suficiente, incluso para mí", dijo el neerlandés al acabar la carrera.