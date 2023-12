El Casademont Zaragoza, de escalada a Tenerife

Un Casademont Zaragoza en plena ascensión quiere mantener el ritmo de su escalada. Para ello, debe vencer en la cancha del Lenovo Tenerife, el rival contra el que se mide esta noche (21.00) y al que puede dar caza en la tabla si logra derrotarle. Después de tres victorias consecutivas, varias de ellas de un mérito sobresaliente, el equipo de Porfirio Fisac tiene ante sí el reto de lograr la cuarta, lo que le permitiría plantarse en el último partido del año (el próximo jueves, 28 de diciembre, ante el Andorra en el Príncipe Felipe) pensando a lo grande.

No obstante, el entrenador segoviano dijo en la previa que no mira la clasificación. Buena señal. Su equipo se ha ganado un pequeño colchón con la zona de descenso, lo que hace que los apuros ya no sean tan agobiantes. En Tenerife, el Casademont busca un triunfo que le permita despegarse aún más de la zona baja de la clasificación, instalarse en la parte media… e incluso amagar con asaltar los puestos de privilegio.

Las tres últimas victorias han dado confianza al equipo aragonés. La racha comenzó ante el equipo revelación de la temporada, un UCAM Murcia que marcha quinto en la clasificación (82-76); siguió ante el Barça, uno de los mejores equipos del continente (101-99) y se rubricó con el primer triunfo fuera de casa, ante el colista Zunder Palencia (80-88).

Aunque su equipo todavía no está al cien por cien, Fisac ha logrado en las últimas fechas una mayor continuidad en los entrenamientos, recuperando efectivos y pudiendo preparar los partidos con más herramientas. La plantilla, sometida desde verano a un sinfín de vaivenes, entradas, salidas y lesiones, sigue sin estar cerrada. Pero al menos comienza a abandonar la situación de precariedad física que ha arrastrado durante semanas, y eso se nota después en los partidos.

El reto de esta noche no es sencillo. El Lenovo Tenerife es un equipo con oficio, muy consolidado y que ha dado continuidad a su plantilla. Es octavo, por lo que está en plena lucha por entrar en la Copa del Rey. Suma ocho triunfos, solo uno más que el Casademont, por lo que los aragoneses –hasta hace poco hundidos en la parte baja– se pueden meter en esa bonita pelea en caso de triunfo en el Santiago Martín.

El equipo insular tuvo un inicio de liga complicado, con tres derrotas consecutivas, pero desde entonces ha tenido un rendimiento muy regular –todo lo contrario que el Casademont esta temporada– que le ha llevado a sumar siete victorias en las once últimas jornadas. El mítico Marcelinho Huertas, a sus 40 años, es el máximo anotador del conjunto de Txus Vidorreta, con 12,9 puntos por partido. Amenazan también en la anotación Jaime Fernández (12,5 puntos por partido) y el ex de Basket Zaragoza Giorgi Shermadini (11,1).

"Es un equipo con capacidad para meter muchos triples, tendremos que defender muy bien y anotar de tres. Ganar en Tenerife significa hace un trabajo defensivo extraordinario", señala el entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac. El conjunto tinerfeño viene de semana europea, con viaje incluido, por lo que acumula un mayor desgaste que los aragoneses. En partido de Liga de Campeones, venció al Cholet francés por 85-91, una victoria con la que aseguró el liderato de su grupo.