Pilar Alegría: "Es un objetivo irrenunciable mejorar la representatividad y la igualdad en el deporte"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, subrayó este viernes como "un objetivo irrenunciable" el hecho de "mejorar la representatividad" y también "alcanzar verdaderamente esas cuotas de igualdad también en el mundo del deporte", a colación la XVIII Gala del Comité Olímpico Español (COE).

"Es un objetivo irrenunciable mejorar la representatividad y alcanzar verdaderamente esas cuotas de igualdad también en el mundo del deporte, en todos los estamentos del deporte, en los equipos directivos, en los equipos técnicos y también en los estamentos arbitrales", dijo Alegría durante su discurso en la ceremonia.

"Para mí es un verdadero honor como ministra de Deportes, Educación y Formación Profesional participar en esta mi primera gala, una gala que reconoce y premia al deporte de mi país, a los deportistas, y que es tanto como reconocer al talento de España", comentó la nueva ministra.

De igual modo, describió como "un honor" el hecho de "ser la representante institucional del deporte de España porque sé perfectamente que mi país reconoce el deporte como una política de Estado". "Sin lugar a dudas, yo creo que el deporte es de los pocos espacios que generan sentimientos tan importantes como es el encuentro y es la unidad, porque claramente el deporte nos une", argumentó.

"Y me atrevería a decir que esos sentimientos que generan vuestros éxitos es un sentimiento tan importante que nos hace reconocer todo lo que podemos conseguir como país. Y os aseguro que esos sentimientos tan positivos que provocáis, desde luego, les sientan muy bien a España", opinó.

"Conscientes de la importancia que tiene el deporte, el Gobierno de España ha trabajado para que el deporte sea considerado un derecho y que permita que desde las edades más tempranas se practique ya la actividad física y deportiva", añadió Alegría durante su discurso.

"Si os reconocemos, si os premiamos, si os admiramos, es también fundamental que sigamos trabajando por mejorar también los derechos laborales de los deportistas profesionales. Y como decía también esta noche Ona Carbonell, es fundamental que sigamos caminando hacia ese objetivo", avisó al respecto.

Con los juegos de París en el horizonte

"En esta gala teníamos que mirar hacia esa próxima cita olímpica y paralímpica de verano del 2024. Vamos con la mejor preparación y desde luego por parte del Gobierno de España tenéis todo el apoyo y todos los recursos capaces de dar pasos importantes", recalcó la ministra.

"De hecho estamos en el año que contamos con el presupuesto más importante de la historia, son 1.100 millones de euros que ha dedicado el Gobierno de España en materia deportiva, o ese programa de Team España, o esas subvenciones que hemos conseguido también plurianuales para consideraciones", señaló Alegría.

En este sentido, habló de "pasos importantes que desde luego queremos seguir desplegando, porque tenemos un objetivo ambicioso, como os digo, para este verano 2024 que al menos tiene que suponer que igualemos o superemos esas 22 medallas que conseguimos en Barcelona y que nuestro país siga como potencia en deporte paralímpico".

"A mí no me cabe ninguna duda de que llegamos con la mejor preparación y estoy además convencida que en esa cita en París se van a cumplir los sueños de todos vosotros y de todas vosotras. No me cabe duda que ser olímpico genera muchas sensaciones y muchos sentimientos", insistió.

"Y sé también perfectamente que, cuando un deportista aporta la bandera de su país, lleva el esfuerzo, lleva el entrenamiento, pero sobre todo se compromete por un futuro en valores en cooperación y sobre todo por la paz entre todos los países", remarcó la ministra.

"Me imagino que ser olímpico es el orgullo más grande que uno puede sentir. Pero tan importante es que os convertís en referentes para tantas generaciones futuras. Nada como el deporte engloba a la vez valores, ocio y excelencia", concluyó Alegría.