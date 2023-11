Emilio de Villota: "Ser piloto en España era como ser torero en Inglaterra"

Emilio de Villota y su mítico Lyncar motor Cosworth: dos iconos de su tiempo.

He sido invitado por el museo (Mobility City) y por la Fundación Ibercaja. Aquí me tiene, en este espacio privilegiado, con el Fórmula 1 con el que iniciamos nuestra andadura en Inglaterra en 1976. En 1977 ganamos la primera carrera, precisamente con la imagen y la decoración que hoy luce.

¿Cómo se siente el padre, el pionero del automovilismo español?

No he tenido esa sensación. La tengo cuando me la decís. Hemos hecho lo posible desde la escuela de pilotos, pero no somos padres de ninguna criatura. La escuela creo que ha desarrollado una labor. Hemos tenido a Sainz, Gené De la Rosa, Antonio García, Fernando Alonso... Treinta años después, Carlos Sainz trajo a su hijo. Mi hija María fue su instructora.

Igual que Santana, Ballesteros o Ángel Nieto, usted salió de la nada del deporte español del inicio de los 70.

Ciertamente, no me crié en un ambiente favorable. Fue cosa de la ilusión. Entonces solo salía la Fórmula 1 en televisión cuando había accidentes. Fue a base de leer, fotos… Recuerdo que cuando fui a Inglaterra, era la segunda vez que montaba en avión, no hablaba inglés... El Jarama se hizo en 1967. En España no había circuitos. Entonces, ser piloto en España era como ser torero en Inglaterra.

Magnífica comparación. Porque usted trabajaba en un banco...

Así es. Yo estudié Económicas. Trabajaba en el Banco Ibérico. Después de trabajar cuatro años, dejé la actividad financiera. El Banco Ibérico también me apoyó. El banco, Iberia y Medina hicieron posible que diéramos el paso. Primero al Campeonato Europeo de Fórmula 1 y Fórmula 5000, y posteriormente al Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que era un sueño, con una competición llena de pilotos de leyenda

¿Qué cinco pilotos destacaría de ese tiempo fascinante?

Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt, Mario Andretti y Ronnie Peterson. Eran de locura.

Todo ha cambiado mucho. Además del coche, veo ahí el mono que llevaban…

El introductor de ese mono fue Jackie Stewart, que llevó por primera vez este tejido que toleraba el fuego alrededor de 15 segundos. Tener este mono era un lujo.

Y pasados los 15 segundos…

¡Uf! Reconozco que he compartido vida con el riesgo. Y que he tenido mucha suerte. En aquella época, de una parrilla de 24 coches, normalmente el 10 por ciento de los pilotos no terminaba la temporada. Hubo varios pilotos que fallecieron (Ronnie Peterson, Gilles Villenueve…)

¿Cuál fue su mejor coche?

Tuve la fortuna de conducir coches míticos. El primer coche fue este, el Lyncar. Luego, con un Brabham en el GP de España. Después, Mc Laren, Lotus 78, Williams y finamente con el March.

¿Es cierto que le apoyó Julio Iglesias?

Sí. Fue ya en otra categoría, en el Campeonato del Mundo de Resistencia. Hicimos varias carreras en Estados Unidos. Vivimos grandes momentos en Miami. Una persona encantadora, marca España.

Emilio de Villota también es un mito en Alcañiz.

En Alcañíz he corrido seis veces. Allí hay pasión por el motor.

No me gustaría concluir sin hablar de la fundación Legado María de Villota.

María ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida, una mujer extraordinaria. Nos ha dejado un legado impresionante. Sobre todo, porque nos ha dejado ver la vida de otra manera.

La primera maestra de Carlos Sainz...

Sí, recuerdo que nos lo trajo su padre con 13 años. Ella fue su tutora y su profesora. Luego le enseñaré fotos de esos momentos.

Qué buena profesora y qué buen alumno… ¿Ve a Carlos Sainz Júnior campeón del mundo?

Ya ha ganado el Gran Premio de Inglaterra... Es un piloto ganador. Tiene genes ganadores, y eso es muy importante para ganar.