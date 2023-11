El reto de dos atletas aragoneses de correr 50 kilómetros entre la polución y la humedad de la India

Dos atletas aragoneses compiten este fin de semana en un Mundial de atletismo que supera los límites de la maratón. Se trata del Campeonato del Mundo de 50 kilómetros, una prueba de ultrafondo que ha llevado hasta Hyderabad, en la India, a Alberto Puyuelo y Jesús Olmos. Allí tendrán que medirse a los mejores del mundo, pero también al calor y a la contaminación de la zona, que serán dos grandes enemigos para los atletas aragoneses.

Ambos llevan desde el jueves por allí tratando de aclimatarse a estas circunstancias. No resulta sencillo, ya que allí hasta salir a entrenar resulta complicado: “No hemos podido hacer mucho porque no se puede salir demasiado a la calle. Esto es un caos, no hay aceras, la gente conduce fatal, hay mucha polución...”, señala Jesús Olmos, el conocido como ‘frutero runner’ por su profesión, con una frutería en Las Fuentes.

El atleta alerta de que la contaminación “va a ser un problema grande”. Hyderabad es una ciudad de más de 9 millones de habitantes que atraviesa problemas de contaminación, como muchas de las ciudades de este país. Olmos considera que este problema va a ser mayor que el del calor y la humedad que se espera el domingo, día de la prueba. “Las condiciones van a ser muy duras para una prueba de esta distancia”, añade el otro aragonés de la expedición, Alberto Puyuelo. La carrera va a comenzar a las 7.00 de la mañana hora local (2.00 en España) y se espera que entonces estén a 20 grados, que subirán hasta los 30 a la hora de la llegada. Esto, unido a la humedad y a la contaminación, promete presentar unas condiciones muy duras para los atletas.

Aún así, los aragoneses parten con mucha ilusión por hacer un buen papel y poder estar entre los primeros. Puyuelo llega con la condición de subcampeón de Europa, tras su segundo puesto logrado en el Campeonato de Europa que acogió Ávila. “Mis sensaciones son incluso mejores que las que tenía entonces, pero el nivel será distinto”, avisa un Puyuelo que ve en “Sudáfrica, Estados Unidos, Inglaterra, Japón e India” los principales rivales de los españoles. Durante su preparación, el atleta jaqués logró la medalla de bronce del Campeonato de España de maratón celebrado en Zaragoza. Ha viajado finalmente a la India con un permiso retribuido en su trabajo de profesor, tras tener que ‘pelearlo’ por un vacío en la normativa aragonesa.

Jesús Olmos, por su parte, llega con 14 semanas de preparación y tres pruebas destacadas en sus piernas: la Joya de Mallén, la media maratón de San Sebastián y la 10k de Bomberos de Zaragoza. “He llegado a hacer hasta 200 kilómetros a la semana, pero ahora ya venía de bajada para llegar bien al Mundial”, señala.

En su preparación le ha ayudado Toni Abadía, además de su entrenador, Pepe Mareca. “Y mi mujer, que ha estado desde el primer día conmigo y nos ha acompañado con la bici en las ‘tiradas’ de los domingo”, añade. Olmos viaja a Hyderabad con el sueño de “ganar el Mundial”, aunque consciente de que es algo “casi imposible”. “Quedar entre los 15 primeros ya sería un sueño”, apunta como objetivo más realista.