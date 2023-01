El frutero de Zaragoza bicampeón de España: "No soy un atleta de elite, vivo de mi tienda"

El pasado sábado, el zaragozano Jesús Olmos (30/6/1986) corrió 50 kilómetros en Valencia. No solo eso. Fue el que más rápido lo hizo de entre todos los atletas que se presentaron al Campeonato de España de esta distancia. Hay más. Paró el crono con la mejor marca que hasta ahora se había registrado en esta distancia en un Nacional. Corrió ese medio centenar de kilómetros en dos horas, 50 minutos y 43 segundos, a un tiempo medio de 3:15 el kilómetro.

Pero es que la madrugada del domingo al lunes, apenas 24 horas después de su hazaña, Jesús Olmos estaba en Mercazaragoza. A eso de las las 3.30, buscaba entre los puestos de los mayoristas las mejores mandarinas, peras, borrajas y cebollas de la lonja. Llenó su furgoneta y se dirigió, como todos los días, a su frutería del barrio de Las Fuentes para poner guapos los mostradores y esperar a los primeros clientes del día. A media mañana, salió a correr un rato “para soltar las piernas” tras el esfuerzo del sábado. Comió, se echó la siesta, y por la tarde volvió a la tienda hasta el cierre. Y al día siguiente, vuelta a madrugar camino del ‘Merca’.

Jesús Olmos no solamente no reniega de esta doble condición, sino que presume de ella. Se presenta como ‘el frutero runner’. De hecho, la historia de la frutería y la del atletismo están muy vinculadas: “Yo hacía ciclismo, pero mi padre se jubiló y me quedé con el negocio familiar. En ese momento se me redujo el tiempo de entrenamientos, porque en ciclismo necesitas muchas horas y luz solar. Así que mi mujer me regaló unas zapatillas y me puse a correr”, cuenta Olmos.

Entonces ya tenía 29 años. Nunca había corrido en serio, pero en ese momento se empezó a apuntar a carreras populares. La primera fue la 10k de Bomberos de Zaragoza, en la que hizo 37:46. Tres años después, ya estaba corriendo (y ganando) el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, con un tiempo de 29:04. Esa victoria fue toda una sorpresa, ya que Olmos era aún un desconocido en la élite del atletismo español. Desde entonces ha sido subcampeón de España de esa misma distancia, cuarto en el Nacional de media maratón y dos veces segundo en la Behobia-San Sebastián, una de las carreras populares más emblemáticas de España.

"La frutería no es excusa si no me salen las cosas bien en carrera", señala Olmos

“No me considero corredor de elite, yo vivo de mi frutería. Pero bueno, ahí estoy disputando las carreras”, dice con humildad. Señala que por el momento no se plantea “ningún techo”, más allá de ir mejorando sus tiempos. La frutería, con la gran exigencia que conlleva un negocio de este tipo, “nunca es una excusa” si las cosas no salen bien en carrera. “Llego cansado a casa por las noches, porque es un trabajo muy físico y entreno todos los días, pero lo hago porque me gusta”, señala. De hecho, ese rato de salir a correr le permite “liberar el estrés de la tienda”.

Sus clientes conocen perfectamente su otra actividad, y le siguen y le animan: “Están muy orgullosos, no sé ni la gente que me ha dado la enhorabuena estos días”, señala tras su victoria en el Campeonato de España de 50 kilómetros en ruta.

Jesús Olmos, en el centro, en lo más alto del podio del Campeonato de España. Heraldo

A sus 36 años, Olmos no se conforma, sigue buscando retos y carreras en los que atravesar sus propios límites. Su siguiente gran objetivo a corto o medio plazo es mejorar su marca en la maratón. En diciembre hizo -precisamente en Valencia- su debut en esta mítica distancia, pero no se quedó conforme: “Tuve varios fallos técnicos, llegué a los últimos 10 kilómetros mal… Hablándolo con mi entrenador (José Luis Mareca) vimos que hay mucho margen de mejora”. Lo tiene apuntado en su lista de deberes.

Tras hacerse los 50 kilómetros de Valencia el pasado fin de semana, el frutero ‘runner’ apenas se da un par de semanas para afrontar su siguiente competición, el 5 de febrero la 10k Gimástica de Ulía, una clásica; y el 25 de febrero, la Media Maratón de Barcelona; y después, el campeonato de España de 10k; y más tarde, el Mundial de 50 kilómetros. Y todos los días, el Mercazaragoza y la frutería. “Aquí no hay que parar”, proclama.