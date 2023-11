Adrián Longarón: "Descubrí que la natación es la vocación de mi vida"

Ha participado en el Campeonato del Mundo de Natación Virtus, que se ha celebrado en Vichy. ¿Cómo se ha sentido?

Muy bien. Ha sido un campeonato donde casi todos eran nadadores paralímpicos. Iba con la idea de meterme en alguna final y lo logré en tres ocasiones, consiguiendo algún cuarto puesto y tres récords de España. Además, en relevos, batimos otros cuatro.

Y en 2024, ¿le gustaría ir a los Juegos Paralímpicos de París?

Es para lo que me estoy preparando, aunque ojalá fueran en otro lugar porque ya he ido a Francia varias veces. Para los de Tokio resulté preseleccionado, pero el problema de mi categoría es que solo hay una división y las marcas son muy duras. Hay muchos nadadores anglosajones que tienen la consideración de discapacitado intelectual y hacen marcas comparables a los nadadores españoles que no tienen ninguna discapacidad.

Sería el punto álgido de una carrera en la piscina que comenzó en Zaragoza. ¿Por qué se decantó por la natación?

En un primer momento, con 13 años, empecé a nadar por problemas de espalda. Más tarde, comprobé que los estudios me costaban, de hacer amigos mejor no hablar... Sin embargo, en natación era un ‘crack’. Descubrí que este deporte es la vocación de mi vida.

Todo lo ha podido lograr gracias al apoyo de su familia

La verdad es que sí. Toda mi familia, desde mis padres a mi hermano, mis tíos y mis primos, se vuelcan conmigo. Tampoco puedo olvidarme de mis entrenadores y amigos, que también son importantes para mí.

"Tanto mi familia como mis entrenadores y mis amigos se vuelcan conmigo"

¿Le ayudaron en casa para que pudiera entrenar durante el confinamiento?

Sí. Me montaron un gimnasio. Además, como soy deportista de alto nivel, cuando aún estábamos encerrados, consiguieron que pudiera ir a entrenar al Centro Deportivo Municipal Siglo XXI.

¿Se siente respaldado por las instituciones a la hora de lograr sus objetivos?

Puntualmente, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón me ayudaron a entrenar durante la pandemia. Además, este año, he estado entrenando en una piscina de 50 metros en el Olivar gracias al Ayuntamiento, pero llevo tres años esperando unas ayudas que, por problemas informáticos, no llegan. Económicamente todo el esfuerzo lo hace mi familia y los gastos con mi nivel de competición son muy importantes, sobre todo, los viajes para ir a las pruebas.

¿Por qué le apodan ‘Tiburón’?

Todo empezó en Aragua, que ahora es Nat-acción, el club de natación adaptada al que pertenezco. Kike, mi entrenador, comenzó a llamarme así y, como se popularizó en las redes sociales del club, con el apodo me quedé.

¿Qué le gusta hacer cuando no está nadando?

Me gusta ver series con mi padre. También hacer ejercicio más allá de la piscina, sobre todo, en el gimnasio.

Usted tiene autismo. ¿Es importante el deporte para la inclusión de las personas con discapacidad?

La verdad es que sí. Desde que nado en el Stadium Venecia con gente sin discapacidad he progresado mucho tanto deportiva como socialmente, que es lo que más me cuesta.

"El deporte es importante para la inclusión de las personas con discapacidad"

¿Y el papel de los colegios?

Muy importante. En primaria fui a un colegio ordinario, el don Pedro Orós, en Movera; y me ayudaron mucho todos los profesores. Después, cursé secundaria en un aula TEA de Jesuitas y logré sacarme la ESO. La convivencia entre personas con discapacidad y personas que no la tienen es fundamental tanto para ellos como para nosotros.

¿Cómo afronta el futuro fuera de la piscina?

Me estoy preparando oposiciones. Quiero trabajar, poder ayudar a mi familia y devolverles un poco de todo lo que me han dado. Les estoy muy agradecido.