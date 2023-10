Carrera de la Mujer Zaragoza 2023: una solidaria marea rosa de récord

Fue una jornada alegre, apasionante, solidaria y reivindicativa; una cita de récord, con más de 13.000 participantes, que superó con creces las expectativas generadas. La Carrera de la Mujer volvió a teñir de rosa las calles de Zaragoza, con una impresionante marea que recorrió algunas de las principales arterias de la ciudad -desde la avenida Cesáreo Alierta, junto al pabellón Príncipe Felipe, hasta el plaza del Pilar- para completar sus 6,5 kilómetros de recorrido. Todo ello, para abanderar una causa noble: la lucha contra el cáncer de mama y contra la violencia machista.

De ahí que el deporte olvidase su sentido competitivo para considerar aspectos mucho más altruistas y humanitarios, lo que se tradujo en un espectáculo fabuloso. Atletismo sin tácticas, sin presiones, sin tensión, sin urgencias, sin resultadismos, sin cronómetros. La clasificación fue lo menos importante de una prueba para el recuerdo, ejemplar, que exhibió valores muy estimables como la empatía, la implicación, la unión, la disciplina, el esfuerzo y la superación personal, de nuevo con las mujeres como indiscutibles vencedoras.

Entre ellas Paula, quien, a sus 13 años, completó el trayecto junto a Susana, su madre. “Las dos llevamos preparando esta carrera ya un tiempo. He venido para aportar mi granito de arena, porque es una carrera en favor de las mujeres que desgraciadamente sufren cáncer de mama. Además, me gusta mucho hacer deporte junto a mi madre, así que estoy muy contenta”, explicó.

“Una vez que pruebas, siempre repites”, expuso Carmen, quien recordó que “todo el mundo conoce a alguien que sufre cáncer de mama”, de ahí la importancia de “unirse” para dar batalla a la enfermedad. “La primera vez fui animada por unas amigas, aunque en otras ocasiones he sido yo quien ha animado a la gente a venir. La energía que se siente cuando empiezas a correr, cuando ves avanzar a la marea rosa, es indescriptible”, informó Carmen, quien se refirió a su experiencia como “una mezcla de emoción, nervios, risas… y alguna lágrima”. “Emociona mucho cruzar la línea de meta, y más aún hacerlo de la mano de algún ser querido”, añadió. De hecho, muchas mujeres rescataron a sus hijos en los metros finales, para completar con ellos los últimos compases de la prueba.

“Es el segundo año que participo”, relató Alicia, quien acudió con sus compañeras de trabajo. “La causa lo merece. Es una ocasión para unirnos las mujeres; para defender y pedir más investigación y mayores recursos en la lucha contra el cáncer, al margen de poder hacer deporte, lo que siempre resulta muy saludable. El año que viene tengo previsto venir con mi hija mayor. Quiero que ella también disfrute de este día y que pueda ser partícipe de la marea rosa”, sostuvo.

Un deseo que ya consumó este domingo Paula. “Es el segundo año que me presento a la Carrera de la Mujer, aunque en esta ocasión todo ha sido mucho más especial: es la primera vez que he acudido con mi hija pequeña, Julia, que tiene 10 años, y es algo que recordaremos siempre. Hemos vivido un momento muy importante en nuestras vida”, confesó.

“Estoy muy feliz, muy emocionada por poder formar parte de esta marea rosa.”, indicó Elena, que consideró “fundamental” unirse en “actividades solidarias” como la Carrera de la Mujer. “Estamos aquí 13.000 participantes, con los dorsales agotados desde hace días… ¡Vaya orgullo de ciudad! El ambientazo es impresionante”, subrayó, recordando además que la cita “sirve también para visibilizar la violencia de género”, una realidad en la que “todavía queda mucho por hacer”. En este sentido, todas las mujeres lucieron el 016 en sus dorsales, que es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista y que no aparece en la factura telefónica.

“Es la primera vez que asisto, y espero que no sea la última. He disfrutado mucho de esta jornada, y nos hemos acordado también de todas aquellas personas que querían estar aquí y que no han podido hacerlo”, advirtió la propia Elena, nada más finalizar la prueba.