Jorge Vilda guarda silencio a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en el 'caso Rubiales'

El exseleccionador femenino Jorge Vilda ha guardado silencio a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional, donde declarará como investigado ante el juez que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso que propinó a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial en Sidney (Australia).

Vilda, que fue destituido el pasado 5 de septiembre, ha llegado en torno a las 9.45 al tribunal acompañado de su abogado. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge, le citó a las 10.00. Cabe recordar que el hermano de Hermoso aseguró ante el juez que recibió presiones por parte del entonces propio Vilda tras el beso de Rubiales.

La propia Hermoso, en su primera declaración ante la Fiscalía -adelantada por el programa 'Código 10'- también denunció coacciones del propio Vilda, del que aseguró que "estaba dando vueltas al avión para intentar hablar" con su familia.

"Me dicen que (Vilda) lleva dando dos vueltas al avión para seguramente hablar con mi familia. Y pues (fue) a la tercera, porque mi hermano estaba dormido. Dicen que pasó una vez, pasó otra, hasta que ya le vio despierto y se puso a hablar con mi hermano. Ya me dijo ahí mi compañera Misa (Rodríguez) que estaba hablando Jorge con mi familia", aseguró ante la teniente fiscal de la AN, Marta Durántez.

Este mismo martes el magistrado también tomará declaración al director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, que ha llegado al tribunal cinco minutos más tarde que Vilda.

Ronda de declaraciones

Siguiendo esta ronda de declaraciones, el magistrado interrogará el próximo 16 de octubre como investigado al director de la Selección masculina, Albert Luque. Más adelante, el 2 de noviembre, escuchará al seleccionador masculino Luis de la Fuente, al exdirector de Comunicación de la RFEF Pablo García Cuervo y al subdirector de Comunicación, Enrique Yunta.

Por último, el juez ha citado el día 14 de noviembre al psicólogo de la selección femenina, Javier López Vallejo, al ex director de gabinete de Luis Rubiales, José María Timón, y al responsable de compliance de la selección, Javier Pujol.

Las preguntas de la Fiscalía

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, preguntó a Rubiales en sede judicial por cinco personas durante el interrogatorio ante el juez celebrado en el marco de la causa que se sigue por presuntos delitos de coacciones y agresión sexual.

Las fuentes consultadas explicaron entonces que el Ministerio Público trató de averiguar si esas cinco personas, entre las que se incluyen Vilda y los mencionados Luque y Rivera, habrían tratado de coaccionar a la jugadora tras el beso forzado.

La pasada semana 'El Español' publicó extractos de la declaración del propio Rubiales ante el magistrado, que se celebró el pasado 15 de septiembre. En esos audios Rubiales defiende que el beso fue una "muestra de afecto" que se produjo de forma "natural", a la luz de "millones de ojos" y que fue "con consentimiento". Rubiales, a preguntas del abogado de Hermoso, aseveró que se trataba de una "celebración totalmente extraordinaria", que preguntó a la jugadora antes de darle el beso y que ocurrió "con consentimiento".

"Si le pregunté antes ¿cómo no le voy a respetar?", respondió a la pregunta de si consideraba que había respetado a la jugadora al besarle en la boca, para luego apuntar que Hermoso tras ese episodio "se fue muerta de risa" y dándole "dos cachetes en el costado".