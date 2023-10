La Champions League del hockey patines espera al Esneca Fraga

Un partido de la máxima competición europea, eso es lo que se va a vivir en el pabellón de El Sotet de Fraga. Allí, a partir de las 12.00, el Esneca inicia su primera experiencia internacional dando un paso más en su aún incipiente, pero meteórica trayectoria dentro del hockey patines femenino. Hace tres temporadas el proyecto presidido en los despachos por Albert Pinyol y dirigido desde el banquillo por Jordi Capdevila echó a andar en la segunda división, de la que se proclamó campeón con un pleno de victorias, el curso pasado, ya en la élite nacional, la OK Liga Iberdrola, finalizó sexto y llegó a las semifinales de la Copa de la Reina, ahora le aguarda el RSC Cronenberg alemán en la eliminatoria previa de la Champions League. El de este sábado será el encuentro de ida, el de vuelta se celebrará en Wuppertal el 21 de octubre. El premio para el ganador será alcanzar la fase de grupos.

"Estamos muy ilusionadas y con muchas ganas", asegura Capdevila, quien considera importante "dejar encarrilado" el cruce para "no jugárnoslo todo allí. Al preparador no deja de sorprenderle el crecimiento de su equipo. "Llegar tan pronto a Europa no era algo que hubiésemos previsto, pero la realidad es que nada de lo que hemos logrado hasta la fecha creíamos que lo fuésemos a conseguir tan deprisa", afirma.

En El Sotet se espera que haya un lleno. "En Fraga hemos encontrado un sitio donde se nos valora mucho", agradece el técnico que nota en la calle "ganas de vivir un partido de Champions y de llegar a la fase de grupos para competir con los mejores equipos del mundo". En los prolegómenos habrá actividades para los niños y niñas, aspecto éste, el de la promoción del hockey patines entre los pequeños, que está trabajando mucho el club.

En principio, y aunque el bloque aragonés sea nuevo en estas lides, el favoritismo recae de su lado guardando siempre las debidas precauciones. El potencial de la OK Liga es mucho mayor que el de la competición germana, basta con observar que desde que se empezó a celebrar la Champions League en 2007 solo una vez el campeón no ha sido español.

El último en alzar el título fue el Gijón, con el que el Esneca cayó el miércoles 1-0. Antes, en las dos primeras jornadas había sumado dos triunfos. "Esta temporada queremos situarnos entre las cuatro primeras para poder jugar el ‘play off’ e igualar o mejorar las semifinales del último curso en la Copa de la Reina", comenta Capdevila sobre los retos a nivel doméstico.

El Cronenberg también ha comenzado la campaña con buen pie. El vigente campeón de Copa y subcampeón de liga se hizo hace dos semanas con la Supercopa de Alemania.

Aunque el Esneca sea debutante, no se puede decir lo mismo de muchas de sus jugadoras. En sus filas hay campeonas de Europa y también del mundo. Adriana Gutiérrez tiene en su palmarés cuatro mundiales con Argentina. Respecto a la temporada pasada el vestuario es continuista. Se han realizado cuatro incorporaciones que en realidad son tres porque lo de la portera Leyre López es un regreso a casa.