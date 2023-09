La NBA exigirá a los equipos no dar descanso a más de una estrella en el mismo partido

La NBA hizo oficial este miércoles un nuevo protocolo sobre la participación de los jugadores más representativos de la liga en la temporada regular y, entre otras cosas, exigirá a las franquicias no dar turnos de descanso a más de una estrella en un mismo partido.

El nuevo protocolo entrará en vigor a partir de la temporada 2023-24 y será más estricto, en particular para los jugadores considerados 'estrellas', o sea quienes hayan formado parte del equipo 'All NBA' o de un 'All Star' en las tres temporadas precedentes, informó la NBA.

A no ser que los equipos demuestren que existen razones reales para justificar la ausencia de un jugador, como problemas físicos, las franquicias deberán "gestionar sus plantillas para asegurar que no más de una estrella no esté disponible en el mismo partido".

Además, se exige a las franquicias asegurarse de que las estrellas esté disponibles para todos los partidos del nuevo torneo dentro de la temporada que se transmitan en la televisión nacional.

La NBA también pide mantener un equilibrio entre las bajas de un sólo partido de una estrella en los partidos como local y como visitante.

Una particularidad de este protocolo es que, incluso si una estrella disfruta de un día de descanso, debe estar presente en el banquillo para que sea visible para los aficionados.

Lesiones, razones personales, ausencias en partidos en días consecutivos aprobadas por razones de edad del jugador o por sus graves lesiones pasadas también valdrán como excepciones a estas reglas.