Alcaraz destapa su mejor versión ante Evans

Se dejó un set por primera vez en el torneo, sí, pero qué partido jugó Carlos Alcaraz ante Dan Evans. Contra un tenista muy incómodo, por su juego de saque y volea y por su variación con los efectos, gracias al golpe cortado de revés, Alcaraz destapó su mejor versión para batir al británico (6-2, 6-3, 4-6 y 6-3) y meterse en octavos de final del US Open.

Evans supuso este sábado el mayor obstáculo que ha tenido el español en lo que va de torneo. El reciente campeón en Washington, el mejor título de su carrera, saboreó su éxito en Canadá y Cincinnati, donde prácticamente descansó, pero recuperó su mejor tenis para poner en verdaderos apuros a un Alcaraz que necesitó de más de tres horas para aplacar el casi extinto tenis del inglés.

Y pese a la dureza del choque, Alcaraz se pasó gran parte de él sonriendo y disfrutando, porque sabía que el nivel de tenis en la Arthur Ashe estaba haciendo las delicias del público. No tenía problema en reírse con algún gran golpe del británico ni en felicitarle cuando este se lo merecía, como tampoco había inconveniente en enfadarse cuando las cosas no iban de cara.

Pese a ganar los dos primeros sets con relativa comodidad, ya que en el primero tuvo que salvar tres puntos de 'break' y en el segundo fue con una rotura de desventaja, Evans le metió en un lío al quebrarle en el séptimo juego del tercer set, cuando todo parecía que acabaría más o menos pronto.

El de Murcia tuvo dos pelotas para recuperar el inconveniente, pero fue Evans, a la quinta oportunidad para cerrar el set y en un juego eléctrico, el que se llevó el gato al agua. Ahí pagó Alcaraz la frustración con la raqueta, harto de que un partido que tenía que haber solucionado hace rato se le estuviera complicando a un nivel peor que el de Lloyd Harris en la anterior ronda. El sudafricano no fue capaz de forzar un cuarto set, el británico sí.

Y ahí Evans no se achicó. Con su juego estiloso, con un revés que en el 90 % de los golpes lo da cortado y con más de 60 subidas a la red, puso el tenis a nivel de ser uno de los mejores partidos de lo que va de torneo. Quizás no iba sobrado de emoción, porque la sensación es que Alcaraz lo cerraría tarde o temprano y que el británico no tenía fuelle para levantar dos sets, pero al menos era la primera vez en todo el año que el español, tras ganar los dos primeros sets, perdía el tercero.

Era una señal para que Evans, que intentaba acortar los puntos y meter toda la presión posible en los segundos saques del español, creyera en que era posible cargarse al primer cabeza de serie del torneo.

Hasta que Alcaraz, en el sexto juego del cuarto set, aprovechó la única oportunidad de 'break' de todo el parcial y consiguió una ventaja que ya no desperdició.

Con el reloj por encima de las tres horas y con el público satisfecho por el esfuerzo de los dos tenistas, Alcaraz, que dejó por el camino varios de los mejores puntos del torneo, inclinó a Evans y avanzó a octavos de final.

Ahí le esperará una sorpresa, un invitado que no auguraba nadie, Matteo Arnaldi, número 61 del mundo y que aplastó a Cameron Norrie por 6-3, 6-4 y 6-3 en menos de dos horas. Pese a ser prácticamente de la misma generación, Alcaraz y Arnaldi nunca se han cruzado en el circuito hasta este US Open.