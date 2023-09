Alejandro Blanco: "Lo primero era pedir perdón y después plantear la dimisión"

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español expresó su opinión por primera vez con respecto a los hechos acontecidos con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y aseguró haberle aconsejado a "su amigo", "plantear la dimisión" después de "pedir perdón y explicar todo lo que se ha hecho con el fútbol femenino".

"Han cuestionado por qué he tardado en hablar. Yo no estoy en ninguna carrera en ser el primero que habla. Como presidente del COE, cuando hay un problema primero intento solucionarlo y es lo que he hecho con Rubiales", explicó en la rueda de prensa en la sede del COE, convocada para hacer balance de las plazas olímpicas que tiene aseguradas las delegación española para París 2024 y los resultados logrados este verano en distintas disciplinas.

"Había hablado con él una hora antes del partido, al acabar el partido le llamé y no pude hablar con él hasta Doha (cuando hizo una escala el avión de vuelta desde Australia), cuando le expliqué cómo había sido la situación. Cuando vi los gestos vi que eran inapropiados, no se pueden consentir. Mi labor ha sido hablar con él, reuniones a través del teléfono, conversaciones y plantearle y decirle lo que pasaba. El día anterior a la asamblea me preguntó mi opinión y se la expresé", afirmó Alejandro Blanco.

"Más allá de los gestos y de lo que se planteó en la sociedad desde el primer momento, le dije a mi amigo Luis Rubiales que lo primero era pedir perdón, lo segundo explicar todo lo que se ha hecho con el fútbol femenino y después plantear la dimisión, creo que era un gesto coherente y que toda la sociedad entendería", confesó.

Cuando fue preguntado sobre los supuestos casos de corrupción del presidente de la RFEF explicó: "Todo lo que ha salido no es que no lo supiera. Cuando se lo dices a un amigo, a una persona cercana a ti, sientes dolor. Ninguna denuncia es nueva, la mayoría están judicializadas. Tiene que responder también la RFEF. Al presidente de la RFEF le eligen su colectivo. Hemos vivido casos en los que la propia asamblea le pide que abandone el cargo".

También mostró su apoyo a Jennifer Hermoso, la jugadora española que fue besada en la boca durante la entrega de medallas tras conquistar el mundial femenino de fútbol: "Es una deportista número uno, lleva 17 años en un altísimo nivel y ha hecho un gran mundial. Nos tiene a su disposición. Es un momento complicado pero estamos aquí si nos necesita", aseguró.

A su vez, hizo hincapié en su defensa de las estructuras del deporte español: "Tenemos grandes deportistas, la mejor estructura, patrocinadores, entrenadores... tenemos todo para seguir siendo un referente en el mundo. Por eso quiero defender el deporte español y hablar con orgullo de que tenemos; un deporte envidiado y admirado internacionalmente".

"No puede ser que un hecho aislado quite protagonismo a un éxito (la conquista del mundial femenino). Aplaudamos lo que tenemos y cuando alguna cosa se salga de contexto del movimiento deportivo y de lo que reclama la sociedad denunciemos, pero quiero defender a nuestros deportistas y así lo haré siempre", dijo.

"Me duele ver todas las entrevistas a las jugadoras y leer los comentarios de deportistas que han conseguido grandes resultados reclamando ese espacio que se merecen, que en este momento está ocupado por algo que no tiene nada que ver", confesó el presidente del COE en rueda de prensa.

Sobre su ausencia en la Asamblea de la Federación Española en la que Rubiales anunció que no iba a dimitir dijo: "Yo no voy a todas las asambleas de las federaciones, voy cuando puedo. Esa asamblea no era para que yo fuese, yo voy a las generales cuando se habla de la planificación y presupuestos. El fútbol es el que tiene que resolver el problema, si necesitan mi opinión y consejo se la daré, pero es el fútbol el que tiene que arreglar el problema", explicó.

En cuanto a las consecuencias que puede tener la polémica con la candidatura de España para el Mundial de fútbol de 2030, junto a Portugal y Marruecos, afirmó: " La imagen de España en el fútbol es tan fuerte que la organización del Mundial 2030 no puede impedirnos hacerlo. Tenemos que hacer un trabajo conjunto de todo el deporte español, creo que (el presidente de la FIFA GIanni) Infantino conoce la realidad de nuestro deporte y sabe que somos serios y nadie está por encima de nosotros en el aspecto deportivo y organizativo", expresó.