Más de 400 palistas en el Descenso Internacional del Cinca

Las piraguas volvieron a unir Fraga, Torrente de Cinca y Mequinenza. El Descenso Internacional del Cinca congregó este domingo en su día grande a 351 participantes que unidos a los que ya habían estado presentes en las competiciones del sábado hacen que a lo largo del fin de semana el evento deportivo más icónico del Bajo Cinca llevase hasta esta comarca aragonesa a más de 400 deportistas dentro de la que era su 24ª edición, calificada desde la organización como la de la total normalidad tras las restricciones impuestas por la covid-19, que en 2020 llevaron a su suspensión, y a la sequía que el año pasado también impidió su disputa.

En esta ocasión, en una mañana de altas temperaturas, pese a las escasas lluvias las condiciones del Cinca fueron las suficientes como para que los palistas pudiesen completar los 19 kilómetros del recorrido sin grandes incidencias dentro de una cita que se desarrolló de forma muy limpia. Desde las 8.00, el paseo del río de Fraga, punto de partida, se llenó de participantes con sus embarcaciones, voluntarios, acompañantes, espectadores y personal de la organización. Hora y media después dio comienzo la modalidad competitiva, en la que entraron en juego 117 deportistas de 27 equipos. Diez minutos después, el pistoletazo de salida fue para los 234 populares.

Los primeros en llegar a la meta de Mequinenza fueron los valencianos Izan Aliaga y Marcos Climent, del CP La Ribera y el CP Silla, miembros de un K2 que marcó un tiempo de 1h 25:17. Les siguieron la pareja formada por Salvador Rico y Sergio Domínguez (Club Piragüisme Cullera), que invirtieron 1h 27:52, y Víctor Chambro y Enrique Oria (Scooter Club Algemesí) con una marca de 1h 40:33. Se da la circunstancia de que Climent en 2021 también fue el primero, aunque entonces acompañado de Jonathan Cantarero.

En la modalidad femenina sénior RR, la vencedora fue Lluna Busqueta, leridana del Sícoris, con un tiempo de 2h 03:08, seguida por su compañera de club Marisol Airós (2h 34:47). El Sícoris, de hecho, fue el ganador por equipos seguido del zaragozano CN Helios y del Scooter Club Algemesí.

Antes de la ceremonia de entrega de premios, los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza fueron distinguidos con el galardón ‘Valores del Cinca’ con mención especial a David Garcés, por su apoyo constante. Además se homenajeó de forma póstuma a Hermenegildo ‘Gilo’ Andreu, periodista recientemente fallecido considerado uno de los impulsores del Descenso del Cinca. De forma previa, el sábado por la tarde había sido el turno de las pruebas SUP C, paracanoe y el VIII Trofeo Nacional de Pista Descenso del Cinca Jóvenes Promesas. Participaron 28 palistas en paracanoe; 35, en jóvenes promesas y cuatro, en SUP C.

Todos los participantes contaron con un chip geolocalizable que permitió que en todo momento estuviesen localizables además de poder ser seguidos en directo a través de un enlace web.

El Descenso Internacional del Cinca está organizado por la Comarca del Bajo Cinca y la Federación Aragonesa de Piragüismo con la colaboración de la Real Fedración Española de Piragüismo, los ayuntamientos de Fraga, Torrente de Cinca y Mequinenza, y los clubes Caiac Baix Cinca y Capri. Junto a todos ellos, también están presentes 19 entidades y asociaciones que engloban a 200 voluntarios. La cita está catalogada por la Real Federación Española de Piragüismo como Prueba Internacional de Interés Especial y también está considerada como Actividad de Interés Turístico de Aragón.