Todo preparado para el regreso del Descenso Internacional del Cinca

La celebración de la 24ª edición del Descenso Internacional del Cinca en piragua, prevista el domingo 20 de agosto, será la del regreso a la normalidad después de la pandemia y tras la suspensión del año pasado a causa de la sequía. Se espera superar los 200 participantes en la modalidad popular y una amplia representación de clubes en la modalidad competitiva. Además, se rendirá homenaje al cuerpo de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza con la entrega del galardón Valores del Cinca.

La tradicional prueba popular se complementará con la modalidad de competición destinada a deportistas de máximo nivel y clubes federados tanto españoles como extranjeros. Está considerada por la Real Federación Española de Piragüismo como Prueba Internacional de Interés Especial dentro del calendario federativo oficial nacional e internacional, alcanzando la máxima categoría competitiva en España. Además, implica a las localidades de Fraga, Torrente de Cinca y Mequinenza.

En la presentación de la cita, el presidente de la Comarca del Bajo Cinca, José Javier Ferrer, ha agradecido a los organismos participantes y colaboradores en la prueba, así como a los voluntarios, su trabajo, ya que según sus palabras, “sin su colaboración e implicación, este acto no se podría llevar a cabo”. El presidente ha destacado el esfuerzo y trabajo que se lleva a cabo en la institución comarcal para garantizar el buen funcionamiento de la competición.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fraga, Verónica Alins, ha destacado la espectacularidad de la salida en la zona de Fraga, una zona que congrega gran número de participantes. Alins ha recordado que esta competición está catalogada como de Interés Turístico de Aragón. Por su parte, Rubén Morell, alcalde de Torrente de Cinca, ha recordado que este año la población va a ser meta de la modalidad pádel surf. La competición autonómica de slalom prevista para el sábado 19 por la mañana se va a sustituir por una jornada lúdica debido a la poca agua que transcurre por el canal.

El alcalde de Mequinenza, Antonio Sanjuán, ha remarcado que en esta edición no se tendrá el inconveniente de las algas en la meta, y ha agradecido el apoyo que se ha prestado por parte de las distintas instituciones para la lucha contra la problemática de los lodos en el embalse de Riba-roja. En su intervención, el técnico de deportes de la entidad comarcal, Daniel Sorolla, ha explicado el funcionamiento de la prueba y algunas de las novedades para esta edición, como el esfuerzo por dar mayor visibilidad y protagonismo a la competición con material promocional con banderas, pancartas o un photocall; un espectacular arco de meta acuático o la incorporación de la categoría sub C en el Circuito Nacional.

En cuanto al operativo de seguridad desplegado, se mantiene con la participación del cuerpo de bomberos de la Diputación de Teruel, de la Diputación de Huesca, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca, Protección Civil de la Comarca del Bajo Cinca, Guardia Civil, Policía Local de Fraga, Cruz Roja, 112 SOS del Gobierno de Aragón y APN (Agentes de Protección de la Naturaleza). Ocho equipos de intervención acuáticos vigilarán en todo momento a los participantes, y los dispositivos GPS van a marcar su ubicación. Se contará también con drones que los cuerpos de bomberos van a poner en marcha para contar con un mayor control.