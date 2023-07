Fin de fiesta del Gran Trail Aneto-Posets

La décima edición del Gran Trail Aneto-Posets (GTTAP) ya queda únicamente en la memoria de aquellos que han tenido la suerte de vivirla. Alrededor de 3.000 corredores, junto a organizadores y aficionados, han protagonizado a golpe de zancada un nuevo capítulo de esta historia de montaña y deporte que se desarrolla entre las dos principales montañas de los Pirineos. La celebración de la Vuelta al Pico y al Molino de Cerler, la llegada de los últimos valientes del Gran Trail y la entrega de trofeos han servido una vez más para despedir esta gran fiesta de las carreras por montaña.

Abel Mendivil ha sido el corredor encargado de bajar el telón de la competición en Benasque. Sorprendentemente, tras 37 horas, 19 minutos y 17 segundos de esfuerzo, cruzaba en última posición la línea de meta al sprint, al tiempo que cubría su rostro con una máscara de Spiderman. No era simplemente un gesto divertido, el corredor vasco corre visibilizando las enfermedades raras y reclamaba el protagonismo para mostrar entre sus manos la bandera de la Asociación Española Familia Ataxia Telangiectasia.

A las 8.00 partió la Vuelta al Pico Cerler, de 26,9 km y 1.250 metros positivos sobre un bucle entre los pueblos de Benasque, Anciles y Cerler, y otro sobre la estación de esquí. Entre sus 626 participantes, el corredor de Scarpa Marcos Villamuera fue el encargado de marcar el ritmo desde el inicio. Nadie consiguió incomodarle y acabó entrando en meta con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 25 segundos.

“Me he encontrado bien y he podido mantener un ritmo alto durante todo el tiempo, que era mi objetivo. El margen abierto en la subida me ha valido para ir más seguro en la bajada. Nunca había estado en Benasque y es una pasada”, ha expresado tras cruzar la meta el corredor de 19 años de Corrales de Buelna (Cantabria). Rodrigo Vicente (2:14.20) y Miquel Bas (2:16.02) fueron segundo y tercero.

Entre las chicas, la prueba fue mucho más ajustada. La catalana Sara Sanante y la aragonesa Leire Jaén (2:35.30) se batieron en un duelo que se resolvió al sprint a favor de la primera, que paró el crono en 2 horas, 35 minutos y 25 segundos. El tercer cajón del podio fue para la corredora australiana Kellie Angel (2:39.11).

383 corredores tomaron la salida a las 9.00 para enfrentarse a los 10,7 km y 670 m positivos de la Vuelta al Molino de Cerler, modalidad más corta y explosiva del GTTAP. Y si en esta prueba hubo una protagonista, fue Ana Tauste. La albaceteña se impuso sin ningún tipo de contestación y paró el crono en 1 hora y 19 segundos. Consiguió así convertirse en la única persona en vencer las cinco históricas pruebas del evento y solo le resta el Kilómetro Vertical, en el que jueves firmó la segunda plaza. Tras ella terminaron Eneritz Aramendi (1:06.14) y Mayte Salvador (1:07.57). Entre los chicos, el jovencísimo Aitor Climent fue el más rápido con un tiempo de 54 minutos y 28 segundos, mientras que Pol Camprubí (55:23) fue segundo y Andrés Bernal, tercero (55:49).