Xabier Arranz y Lurdes Palao vuelan sobre el Aneto y el Posets

La Gran Trail Aneto-Posets vivió este sábado su día grande con una espectacular jornada de trail running en el valle de Benasque. Las tres pruebas más duras del fin de semana reunieron a cerca de 2.000 participantes que circunvalaron las dos principales montañas del Pirineo: los picos Aneto y Posets. Al prestigioso palmarés de la carrera se añaden los nombres de Xabier Zarranz y Lurdes Palao, que se impusieron en la distancia de 105 kilómetros y 6.760 metros de desnivel positivo.

En la medianoche del sábado se dio inicio a la prueba reina desde Benasque. Centenares de personas acompañaban a los 288 participantes que tomaron la salida. En la categoría masculina, el riojano Jonatan Tejada fue el encargado de marcar el ritmo durante las primeras horas a la luz de los frontales. Pisándole los talones, un trío formado por Chano Calvo, Xabier Zarranz y Pepelu Ballester le persiguió, llegando casi juntos pico de Estibafreda. Ahí empezó el declive de Tejada, que acabó retirándose en el paso intermedio por Benasque antes de emprender el bucle del Posets.

En esta segunda sección, más rápida y corredera, el navarro Zarranz mostró su mejor versión, defendiendo con uñas y dientes una ventaja de seguridad que le permitió cruza la línea de llegada en primer lugar con un tiempo de 16 horas, 26 minutos y 27 segundos. "Ha sido una apuesta arriesgada, he decidido apretar y me ha salido bien, lo que todavía me alegra más después de una temporada complicada de entrenamientos", constató en la meta. El valenciano Pepelu Ballester fue segundo a cerca de nueve minutos de diferencia y tercero el grancanario Francisco Estévez, que invirtió 50 minutos más.

Entre las chicas, Lurdes Palao no encontró rival. La corredora afincada en Benasque hizo valer su gran conocimiento del terreno para mandar con autoridad durante toda la prueba y acabar parando el crono en 20 horas, 48 minutos y 43 segundos. "He disfrutado muchísimo en el primer bucle, pero en el segundo se me cerró el estómago y ha sido realmente duro. Esta carrera es muy especial para mí. Vine en 2016, me conquistó y al año siguiente ya estaba viviendo aquí. Había vuelto dos veces más, siendo segunda en ambas, y ganar en el décimo aniversario y delante de toda mi gente ha sido increíble", añadió la corredora originaria de Bocairent, que suma así su segundo triunfo. Los siguientes puestos del podio los coparon Miriam Llop y Elixabete Ursua.

Vuelta al Aneto

Por la mañana, a las 7.00, partió la Vuelta al Aneto, de 55 kilómetros y 3.630 metros positivos. 665 participantes circunvalaron el macizo de la Maladeta, coronado por la cumbre del Aneto (3.404 metros), transitando por todo tipo de terrenos, desde senderos y pistas a neveros y caos de bloques. La categoría masculina estuvo liderada de principio a fin por el turolense Marcos Ramos, que invirtió 6:52.30 horas y batió uno de los grandes récords del evento, el que impuso el campeón del mundo Luis Alberto Hernando en 2018. En la Vuelta femenina, Mercedes Pila hizo gala de su velocidad para imponerse con un crono de 8 horas, 34 minutos y 35 segundos.

Daniel Castillo y Nuria Hospital se llevaron el Maratón de las Tucas, de 42 kilómetros, y hoy se desarrollará el fin de fiesta con las explosivas Vueltas al Pico Cerler y al Molino.