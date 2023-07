El austriaco Felix Gall vence en Courchevel y Jonas Vingegaard sentencia el Tour

El austríaco Felix Gall culminó en la meta de Courchevel, la última etapa alpina del Tour de Francia, una larga escapada consiguiendo la victoria más importante de su carrera, mientras el danés Jonas Vingegaard afianzó su victoria en el Tour tras el derrumbe del esloveno Tadej Pogacar. "Estoy aliviado, tener más de 7 minutos de ventaja es formidable. Pero todavía no estamos en París, quedan etapas peligrosas, tengo que seguir haciéndolo lo mejor posible", señaló el ciclista del Jumbo.

El español Carlos Rodríguez se alejó del tercer puesto tras ceder 1.11 con respecto al británico Adam Yates, a falta de una gran etapa de montaña.

Pero la noticia fue la pájara de Pogacar, vencedor de las ediciones de 2020 y 2021, que un día después de perder 1.38 en la contrarreloj sufrió un desfallecimiento en le ascenso al Col de la Loze y entró en meta con más de 5 minutos de retraso sobre el maillot amarillo, al que ahora tiene a 7.35. "No se lo que me ha pasado, llegué abajo totalmente vacío. Me he alimentado bien pero no ha llegado a las piernas. Estoy extremadamente decepcionado, no he podido luchar todo lo que quería", aseguró el ciclista del UAE

Pogacar, de 24 años, dijo así adiós a la pelea por ganar su tercer Tour y en un momento dio órdenes a su equipo de que trabajaran para que Yates pudiera acabar tercero en París.

El británico hizo los deberes y afianzó su puesto en el podio en el que ahora tiene un margen de 1.16 con respecto a Rodríguez, que no pudo seguir el ritmo de los mejores en el ascenso a la Loze, pese a que había puesto a trabajar a su equipo en los primeras rampas de ese puerto.

El ciclista del Ineso, de 22 años, había cedido el tercer puesto a Yates en la crono de este martes y en la última etapa alpina se le alejó un poco más.

La victoria de la etapa fue para Gall, de 25 años, debutante en el Tour, que había sido tercero en la primera etapa pirenaica, con final en Laruns, y que se distanció del resto de los escapados en el col de la Loze, el último de la jornada, que coronó en cabeza antes de lanzarse a un frenético descenso hasta la meta de la etapa 17.

Perseguido por el británico Simon Yates, el corredor del AG2R consiguió una renta en meta de unos 20 segundos. El otro gemelo de los Yates se coloca quinto de la general a solo 18 segundos de Rodríguez.

El primer español en meta fue Pello Bilbao, que ahora está sexto de la general a 31 segundos de Yates.