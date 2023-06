Binéfar desciende a la Segunda División de la Liga Nacional de clubes de judo

No ha podido ser, y es que aunque el equipo del Club de Judo Binéfar tenía puestas sus expectativas en la permanencia en Primera División en la Liga Nacional de Clubes que disputó su última jornada el pasado sábado, la diosa fortuna no ha estado de su lado esta temporada y un cúmulo de lesiones y ausencias han llevado al club a no poder mantenerse en la cima de los clubes nacionales tras su histórico ascenso logrado la pasada temporada.

Ello, a pesar del altísimo nivel demostrado por sus deportistas que han participado defendiendo el prestigio con el que cuenta dentro del panorama nacional de este deporte, que aunque consiguieron vencer algunos encuentros, no han sido suficientes para evitar el descenso; Sin embargo el club aguarda la nueva temporada con expectación, esperando contar con su alineación al completo y nuevas incorporaciones y con la confianza de volver a situarse en la máxima categoría y mantenerse en ella

Por otra parte, el domingo el club celebró su fin de curso con la entrega de cinturones que tuvo lugar en el Pabellón Municipal del Segalar, donde casi 150 jóvenes judocas recibieron orgullosos su recompensa a todo un año de trabajo, y recibían de las manos de sus entrenadores Antonio Clager, Raúl Clemente y Juan Mediavilla el nuevo cinturón con los colores que acreditan la preparación alcanzada por cada uno de ellos, siempre bajo la atenta mirada de sus familiares y amigos.

A continuación la jornada se cerraba en La Algodonera con una comida de hermandad donde se reunían deportistas, entrenadores y familiares para disfrutar de una jornada festiva donde convivencia y deporte fueron de la mano; aunque más que un fin de curso se trataba de un punto y seguido, ya que los mayores continuarán con sus entrenamientos durante todo el verano para afrontar a pleno rendimiento la próxima temporada y los pequeños participarán en el campus que el Club organiza en Binéfar durante las mañanas del mes de julio.