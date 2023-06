La peineta que resume un viernes al límite de Marc Márquez en el GP de Alemania

Durante más de una década el circuito de Sachsenring ha sido el jardín de recreo de Marc Márquez, que suma una racha impoluta de once victorias consecutivas entre las tres categorías y que el año pasado no pudo correr aquí porque se recuperaba de su última operación en su húmero. En cualquier caso, el reencuentro del ilerdense con la pista alemana hacía presagiar otro fin de semana para el recuerdo, con una segunda posición en el primer entrenamiento del gran premio. Sin embargo, todo se torció en la segunda sesión del viernes.

Ya había protagonizado un par de salvadas, marca de la casa. Pero a la tercera ocasión en la que la Honda estuvo a punto de tirarle en la rapidísima curva 11, la más peligrosa del circuito alemán, Márquez no se contuvo más e hizo una peineta mirando a la cámara a bordo de su moto que inmediatamente dio la vuelta al mundo. Muchos interpretaron que iba dirigida a la Honda, una moto tan crítica e impredecible que le obliga a jugarse el físico en cada sesión. No hay que olvidar que dos de sus compañeros de marca, Joan Mir y Álex Rins, no participan en este GP por lesión, y el tercero, el japonés Nakagami, tuvo antes que él una escalofriante caída en ese mismo punto, afortunadamente sin consecuencias físicas.

Así explicaba su gesto, ya en frío, el protagonista: "¿La peineta? Un momento de calentón, soy español, ya sabes. La sangre está ahí. Iba un poco dirigida a la situación. Lo estamos intentando todo y que no salga. toca dar un pasito para atrás y ya lo intentaremos mañana". Y lo peor de todo es que el viernes negro de Marc Márquez no terminaba ahí.

En los últimos minutos de sesión, cuando todos ponían goma blanda para buscar el tiempo que les asegurase su sitio en la Q2, el octocampeón no podía evitar esta vez que la Honda le descabalgara en la curva 1. Con tan mala suerte que su moto impactó de lleno contra la de Johann Zarco, que en ese momento salía del pit lane. Una imagen aterradora por cómo el piloto francés voló por los aires que milagrosamente se saldó sin lesiones. La consecuencia directa para el español es que esa caída le impidió que acabara entre los diez primeros (fue decimocuarto) y le mandaba a disputar la Q1 del sábado.

Ducati, a la conquista de Alemania

Entre el tiránico dominio de Márquez en Sachsenring y que a la MotoGP roja nunca se le ha dado especialmente bien una pista pequeña y revirada, con una recta de apenas 700 metros (la más corta del calendario) donde apenas pueden explotar su potencia desenfrenada. Ducati solo suma una victoria en Alemania, la conseguida por Casey Stoner en 2008. Ni siquiera en los últimos años, donde ha dominado el campeonato con mano de hierro, la moto italiana ha sido capaz de ganar. Pero en 2023 están más cerca que nunca de poner fin a esta racha negativa.

Los entrenamientos del viernes dejaron claro que este año son también el rival a batir en Sachsenring. Metieron siete pilotos entre los diez primeros, con el mejor tiempo de Marco Bezzecchi, seguido de Jorge Martín, el mejor de los españoles este primer día, y cuarto el campeón Pecco Bagnaia. Además Luca Marini, Enea Bastianini, Álex Márquez y Johann Zarco se clasificaron directos para disputar la Q2. Solo falto Fabio Di Giannantonio (duodécimo), que sufrió una caída al final, para lograr el pleno, ya que Ducati cuenta con ocho motos en la parrilla.

Los tres únicos que se intercalaron entre las Ducati y que estarán en la calificación definitiva fueron Jack Miller, Fabio Quartararo y Aleix Espargaró. En el caso del catalán, tercero, con mucho mérito ya que está disputando este gran premio con una doble fractura en el pie derecho, fruto de una caída en la pasada cita de Mugello.

Al contrario que en MotoGP, donde las dos sesiones se disputaron con asfalto seco, las categorías pequeñas tuvieron que lidiar con una tormenta que empapó el circuito y que obligó a montar neumáticos rayados durante las segundas sesiones del viernes. El más rápido en Moto2 fue Pedro Acosta, mientras que en Moto3 el mejor tiempo se lo adjudicó el japonés Ayumu Sasaki.