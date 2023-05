Luis Rubiales: "Tenemos un problema de racismo en el fútbol español"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha afirmado este lunes que el fútbol español tiene "un problema de racismo", después de los insultos proferidos en Mestalla contra el futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Junior en el partido de LaLiga Santander contra el Valencia.

El dirigente ha comparecido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para realizar una declaración institucional, sin turno para preguntas por parte de los medios, por su papel de "máximo responsable del fútbol español" y por algo que considera que "ha adquirido una dimensión más allá del fútbol", y que además admite que "no es la primera vez".

"Tenemos un problema, lo primero es reconocerlo, de comportamiento, educación y de racismo. Mientras haya un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por la condición sexual, credo o el color de piel tenemos un grave problema, que además mancha a todo un equipo, una afición, a un club y todo un país", ha subrayado Rubiales.

El presidente de la RFEF recalcó que este "es un problema que mancha a todo el fútbol español" y no quiso hablar sobre el comportamiento de Vinícius porque no se puede "comparar un grano de arena con todo un desierto".

"Seguramente tiene más razón de la que nosotros creemos y todos podemos hacer más, la RFEF también. Tenemos que hacer que, cuanto antes, tanto Vinícius como el resto de futbolistas que hayan sufrido esto puedan decir públicamente que ya no es un problema en España y para eso vamos a trabajar de manera incansable", aseveró.

Además, el mandatario criticó al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por responder al futbolista a través de las redes sociales y tener "un comportamiento irresponsable", ya que el madridista había recibido "unos insultos racistas de tremenda gravedad". "Los directivos no estamos para eso, estamos para solucionar los problemas y este futbolista fue atacado muy gravemente, no era el momento", lamentó.

"Somos un país acogedor que cada año recibe a gente de todo el mundo. Vinícius y cualquier futbolista, mujer u hombre, que sufra un insulto, en este caso, por racismo, tiene mi apoyo y el de la RFEF. Estamos aquí para apoyar y ayudar, y para pedirles que nos ayuden a mejorar", prosiguió.

Visita a Brasil

Rubiales lanzó un mensaje al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para que, si lo desea, le visite para que "compruebe, verifique y proponga sobre lo que debe hacer la RFEF respecto a esta situación".

"O si lo prefiere, viajaré yo a Brasil. Pocos países hay en el mundo como España que admiren y respeten al fútbol brasileño. Hemos tenido miles de futbolistas brasileños y todos los que llegan de cualquier parte del mundo deben ser bienvenidos y hacerles partícipes de una convivencia en paz y que este deporte siga siendo un espectáculo", remarcó.

El dirigente no escondió que lo sucedido "requiere una respuesta firme de la RFEF y de todos los agentes" y por eso demandó que no se les pongan las trabas que existían con la anterior Ley del Deporte que permitía acudir a los organismos administrativos a la hora de sanciones. "Eso hacía que muchas veces quedase en nada. Le pido a los clubes que no dilaten injustificadamente los procedimientos", demandó.

Ahora, con el cambio normativo, Rubiales cree que se parecerán a otras muchas federaciones como la inglesa donde "siempre va a haber un órgano arbitral por encima de los federativos" y aseguró que el Comité de Competición "actuará y sancionará" en este caso concreto. "La respuesta firme debe existir, pero nos deben dejar aplicarla y hasta ahora no ha sido así", reiteró.

"El fútbol español en sus vestuarios y gradas recibe a infinidad de visitantes de todas las partes del mundo y juntos vamos a solucionarlo con responsabilidad, tolerancia cero y trabajo conjunto. Tenemos cariño, admiración y respeto, no sólo por el fútbol brasileño sino por todos aquellos países han ayudado a engrandecer el nuestro", sentenció.