Una avería decide el Rallysprint de Nueno

Adrián Lecha y Belén Maniega estaban dominando la carrera con comodidad. Se habían impuesto en los cuatro primeros tramos y cuando restaban otros dos, con 42 segundos de ventaja sobre los segundos, tenían en su mano hacerse con el triunfo en el 13º Rallysprint de Nueno, el que iba a suponer el primero de su cuenta esta temporada. Sin embargo, de camino al parque de asistencia, una rotura de rótula en su Ford Fiesta N5 privó a la pareja turolense del Real Automóvil Club Circuito Guadalope de la victoria y se la entregó a la dupla catalana formada por Gil Membrado y Manel Muñoz, sus férreos perseguidores a los mandos de un Ford Fiesta Rally4 con el que no solo conservaron la diferencia con el resto, sino que la ampliaron para afianzar su primer puesto.

La segunda plaza de la clasificación final, a casi dos minutos de los vencedores, fue para los terceros en discordia a lo largo de toda la prueba, Joel Belmonte y Marina Culebras (Renault Clio RS), que habían sido terceros en los cuatro primeros tramos, al igual que en el último de los recorridos, siendo segundos en el quinto tramo, lo que les llevó a ser los mejores entre los pilotos del Campeonato de Aragón y segundos de la scratch.

El tercer cajón del podio se lo adjudicó otro equipo del certamen regional, el formado por Andrés Domens y Domenec Castellet (Renault Clio Sport), que había sido cuarto en los cuatro primeros tramos, cerrando la prueba con un tercero y un segundo puesto.

Entre los participantes en la prueba de velocidad, ocho equipos se veían obligados a abandonar, todos ellos por avería en sus vehículos, destacando las retiradas de Lecha y Maniega y también la de uno de los aspirantes a luchar por las primeras plazas, el equipo formado por Ismael Pina y Carlos Serrano, por rotura de transmisión en su Opel Manta GT/E en el primero de los tramos cronometrados.

Los resultados cosechados en la cita oscense dejan la clasificación del Campeonato de Aragón mucho más ajustada con Adrián Lecha y Belén Maniega, líderes en las provisionales de piloto y copiloto respectivamente con 256 puntos, seis de ventaja con respecto a Andrés Domenes en la de pilotos y ocho sobre Carlos Serrano en copilotos.

En la modalidad de regularidad, en la que tomaron parte un total de diez equipos, destacó el triunfo de los catalanes José Luis Moreno e Isidre Noguera (BMW 320I) en la categoría sport, tras una interesante pugna con Joan Sabaté y Albert Sánchez (Renault Megane), dominadores en los dos primeros tramos, finalizando la carrera a 5,6 puntos de los vencedores.

La categoría de regularidad finalizó con triunfo Josep Plá y Josep Sumalla (Volkswagen Golf GTI), los más rápidos en cuatro de los tramos cronometrados, con un total de 28,1 puntos, superando a José Manuel Cabellud y David Lafarga (Renault Clio 16V) con 34,8 y a los terceros clasificados, Marino San José y Noelia San José (Toyota Celica) con 47,1.

Después de tres pruebas disputadas, la clasificación provisional en la modalidad sport está dominada por Joan Sabaté y Albert Sánchez, mientras que en regularidad, la primera plaza entre los pilotos es para José Manuel Cabellud con solo dos puntos sobre Josep Plá, mientras que entre los copilotos el dominio es para David Lafarga con 98 puntos sobre Noelia San José.