Juan Pablo Pardos, el primer aragonés en completar las seis maratones más importantes del mundo

Juan Pablo Pardos es odontólogo y gerente del Centro Médico Palafox de Zaragoza. Tiene 56 años y hace seis que se enfrentó al reto más importante de su vida para hacer un homenaje a sus padres. “Estaba a días de cumplir los 50 y mi padre, que estaba a punto de fallecer, me dijo que, por favor, hiciera ejercicio como él no había hecho”, recuerda Pardos. Aunque siempre ha sido una persona deportistas, aquellas palabras le marcaron y le hicieron marcarse un ambicioso objetivo: completar las seis maratones más importantes del mundo.

Al conjunto se lo conoce como ‘Six majors’ y son la maratón de Tokio, la de Boston, la de Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Seis años después, Juan Pablo acaba de recibir, en Boston, el medallón que se da a quienes logran culminar todas las pruebas. Algo que solo han conseguido alrededor de 300 españoles en la historia.

Conseguirlo no ha sido fácil y Juan Pablo no solo guarda buenos recuerdos sobre esta etapa. La primera maratón que completó fue la de Berlín y se la preparó por su cuenta. “Mi peor recuerdo es en Nueva York, cuando a un kilómetro de la meta le dije a mi hija, que vive allí, que no podía más”, recuerda, sobre su segunda carrera de este tipo. Ella le vio tan afectado que le hizo prometer que no correría ninguna más. Él aceptó pero, en frío, cambió de opinión. “Tenía que cumplir con la promesa que le había hecho a mi padre y pensé en unirme a un club de running para preparar acompañado el resto de carreras”, explica.

Juan Pablo Pardos en la maratón de Boston. Heraldo.es

Desde entonces, forma parte del club de ESIC y ha hecho amistad con personas de varios lugares de España que, como él, participan en maratones por todo el mundo. De esta manera, además, se combinan las dos pasiones de Juan Pablo, el deporte y viajar. Así, cuando tiene una cita deportiva intenta coger un día más para poder hacer algo de turismo y disfrutar de la ciudad con su familia. “Hacer la carrera es el premio, lo realmente complicado es entrenarlas”, asegura. Prepararse para una maratón significa entrenar 4 ó 5 días a la semana durante los cinco meses previos. Se trabaja tanto fuerza como resistencia, haciendo tiradas largas. “A veces voy corriendo desde casa hasta el centro médico porque vivimos a las afueras y son ocho kilómetros”, explica este odontólogo que encaja el deporte en su vida laboral sin hacer caso a la pereza. “Si se optimiza el tiempo, da para todo”, añade.

Por su experiencia se atreve a decir que al menos un 50% de lo que hace falta para completar una maratón es fuerza mental. “También, obviamente, hay que tener unas condiciones físicas adecuadas, pero la cabeza es muy importante”, asegura. De estos seis años atrás recuerda cómo especialmente duro el frío que pasó en las horas previas a la maratón de Nueva York. “Hubo un atentado en Manhattan unos días antes y no suspendieron la prueba pero nos convocaron a las tres y media de la madrugada en la meta. Estuvimos seis horas con llovizna, a la intemperie, antes de empezar a correr”, recuerda. Como consejo para alguien que quiera correr una maratón, Juan Pablo recomienda no empezar por ésta. “Es en noviembre, y el clima no acompaña, además tiene muchas subidas y bajadas y se celebra a 30 kilómetros de Manhattan. Es mítica, porque se pasa por casi todos los barrios, pero es dura”, explica.

Juan Pablo Pardos es odontólogo y el gerente de Centro Médico Palafox. Heraldo.es

Entre sus recuerdos más recientes está la última maratón en la ha participado, la de Boston, que fue a mediados de abril. “Llegué con un tema de inestabilidad y mareos, mucho estrés, mucho trabajo y tengo una pequeña cifosis en la espalda, por mi profesión de odontólogo, que a veces causa problemas”, explica. Como consecuencia, vomitó en el kilómetro 31 pero completó la prueba. “Era la sexta, tenía que terminarla”, defiende. Así, fue en Boston, hace unas semanas, donde recibió el medallón de haber superado las ‘Six majors’.

En todas ellas, así como en el resto de pruebas que ha completado, Juan Pablo ha corrido con una camiseta con una foto de sus padres en la que se puede leer el mensaje “gracias por tanto”. “Es una forma de reconocerles la educación que he recibido y todo lo que hicieron por mí”, explica, al tiempo que asegura que, en momentos de flaqueza en plena carrera, pensar en ellos y llevarlos consigo es lo que le ha hecho seguir adelante.

Pardos también se enorgullece de haber completado las cinco medias maratones más importantes del mundo, las llamadas ‘super halfs’, que se organizan en Lisboa, Praga, Copenhague, Cardiff y Valencia. “Estas las hice como homenaje a mi madre, que pudo ver en vida cómo conseguía tres de las cinco. Cuando volvía a casa le llevaba la medalla y, durante unos días, la ponía junto a ella en la cama para dormir”, relata el deportista. Completar estas cinco pruebas le ha hecho valedor de otra de las súpermedallas del running pero no la última. Y es que la pasión por correr de Juan Pablo no tiene límite y su último reto alcanzado ha sido culminar las cinco medias maratones de España de la ruta del plátano en un solo año.

Como no podía ser de otra forma, Juan Pablo ya tiene un próximo reto en el punto de mira. “Quiero completar la maratón de Atenas. Ahí es donde comenzó todo y es lo que realmente recuerdo de cuando era pequeño, cuando veía a los corredores en la tele y soñaba con ser como ellos de mayor”, asegura. Es en noviembre, por lo que este verano tendrá que prepararse para la gran cita. “En agosto se celebra la de Reykjavik así que aprovecharemos las vacaciones para visitar un país que no conocemos y hacer esta tirada larga previa a Atenas. Además, hará buena temperatura”, comenta. “A mí el deporte me da la vida y es el mejor antidepresivo que existe”, defiende Pardos, que salta del quirófano a la calzada, cambiando la bata por las zapatillas para superarse y cumplir sueños sobre el asfalto.