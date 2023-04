Familias de tres gimnastas con discapacidad intelectual recaudan fondos para viajar al mundial de Berlín

Tres deportistas aragonesas con discapacidad intelectual van a representar a España en la disciplina de gimnasia rítmica de los Special Olympics World Games, que se celebran en Berlín en junio de este año. María Pilar Rey, Pilar Beamonte y Leticia Zapater han sido seleccionadas, junto a seis ciclistas, para acudir a esta cita internacional en la que participan 7.000 deportistas de 190 delegaciones. Desde que se enteraron, las familias de las gimnastas, de la mano de Special Olympics Aragón, están recaudando fondos para poder pagar un viaje cuyo coste se ha calculado en más de mil euros por cada una de ellas. “Son personas dependientes y sus familias son modestas por lo que, sin ayuda, no pueden hacer frente a todo”, explica Tania Cubero, entrenadora de las chicas.

Para salvar este obstáculo y hacer posible que María Pilar, Pilar y Leticia vivan esta experiencia que para ellas será irrepetible, lo primero que se pensó desde el club fue buscar aportaciones económicas en grandes empresas aragonesas. Los esfuerzos no sirvieron de nada y en este sector solo han encontrado negativas. Así, la madre de una de las chicas, a cuya prima se le dan bien las manualidades, propuso confeccionar pequeños artículos de bisutería con motivos relacionados con la gimnasia rítmica (la figura de un espagat o un puente) y venderlos para recaudar fondos.

“Empezamos poco a poco, por probar, y la respuesta ha sido buenísima. De hecho después empezamos a fabricar pulseras, pendientes o collares para seguir vendiendo y hay quienes, como no pueden colaborar con dinero, lo hacen ayudándonos con la producción”, cuenta Tania. En la causa también se han involucrado otros clubes, que han hecho encargos personalizados, con los colores corporativos, y se han podido colocar puestos de venta en algunos torneos celebrados en las últimas semanas en Zaragoza y alrededores. En este sentido, hubo una ocasión para colaborar el pasado 25 de marzo, en el torneo intercomarcal que se va a celebrar en Ejea de los Caballeros. También se espera que la Federación Territorial lo haga posible en el próximo campeonato escolar.

Otra forma de colaborar es emitiendo un donativo a través de la página web de Special Olympics. En ella se encuentra toda la información sobre cómo hacerlo e incluso las ventajas fiscales y de otros tipos de las que se pueden beneficiar quienes colaboren con la causa, tanto particulares como empresas.

Por delante quedan más de tres meses, tiempo durante el que, desde el club, esperan poder llegar al objetivo de recaudación que se han marcado. “Calculamos que, para poder ir a Berlín y participar en condiciones, se necesitan unos mil euros para cada deportista”, explica la entrenadora. La estancia sería de dos semanas, una previa de preparación y otra durante la que se disputan las pruebas. “El viaje y el alojamiento serán unos 700 euros por persona y a eso hay que sumar lo que cuestan los maillots”, puntualiza Tania. Uno básico cuesta al menos 150 euros pero, en este caso, necesitan unos hechos a medida y decorados para que vayan en sintonía con las diferentes coreografías que están preparando para la competición. Por eso, calculan que cada una necesita unos 350 euros para la equipación.

De momento, la recaudación conseguida ya supera los 1.300 euros y ahora se va a lanzar una segunda campaña de difusión. “Desde el principio tuvimos claro que no podíamos decir que no a un evento de estas características. Tenemos que ir sí o sí. Para ellas esto no es una competición sino una experiencia de vida”, explica Tania.

XVI Juegos Mundiales Special Olympics

Del 17 al 25 de junio se celebra en Berlín la edición número 16 de los Juegos Mundiales de Special Olympics, una cita internacional donde compiten deportistas con discapacidad intelectual. En esta ocasión serán 7.000 participantes en 26 disciplinas deportivas diferentes y todos tendrán premio. “Es un evento que va mucho más allá del deporte, que está lleno de emociones, de cultura, de experiencias únicas y, sobre todo, de inclusión. Es una cita donde el protagonista absoluto es el deportista”.

Special Olympics Aragón representará a España en dos modalidades, Ciclismo y Gimnasia Rítmica. La delegación está compuesta por seis deportistas y dos entrenadores en ciclismo; y las tres deportistas citadas junto con su entrenadora Tania, en rítmica. Para estos juegos olímpicos no existen marcas mínimas, es decir, que son accesibles a todos los atletas que practiquen el deporte seleccionado. De esta manera, todos los deportistas tienen la opción de ir, independientemente de sus capacidades. “Después de todos estos años y unos cuantos juegos mundiales disputados, sabemos que es un acontecimiento único e irrepetible, una oportunidad para nuestros deportistas de vivir siendo los auténticos protagonistas. Es una experiencia que no se limita a la competición, es viajar a otro país, aprender otras culturas e idiomas y obtener el reconocimiento público de sus capacidades”, explican desde Special Olympics Aragón.

Por todos estos motivos, ni las familias ni el equipo técnico que rodea a los representantes aragoneses van a permitir que el dinero sea un impedimento para que los deportistas vivan este sueño. Cualquier duda sobre cómo colaborar se puede consultar en el correo electrónico info@specialolympicsaragon.es o en el teléfono 681 367 177. Todos los pequeños gestos, tanto de particulares como de empresas, suman y son importantes para que estos deportistas con discapacidad intelectual puedan viajar a Berlín.