Los mejores memes de la derrota de España con de la Fuente frente a Escocia

España no pudo repetir este martes la victoria que consiguió el sábado ante Noruega (3-0). El combinado de Luis de la Fuente sumó su primera borrón en su nuevo proyecto en la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024 tras perder ante Escocia por 2-0 en Hampden Park. Un encuentro en el que ‘la Roja’ no se sintió cómoda en ningún momento y donde pagó caro sus errores en la zona defensiva.

De la Fuente, que dirigía a la absoluta por segundo partido consecutivo, reconoció tras el encuentro que "hay cosas que corregir", pero se mostró contento con el desempeño defensivo de la selección al considerar que Escocia "ha hecho pocas ocasiones". El técnico renovó completamente su once y sólo Kepa, Rodri y Mikel Merino sobrevivieron del equipo que salió en el debut, pero su plan sufrió muy pronto su primer revés y sus cambios esta vez no fueron efectivos.

Las redes, como no podía ser de otra manera, se hicieron eco del batacazo de España. Entre los señalados, de la Fuente -al que muchos acusan de que la Selección saliera al césped sin un plan- pero también Carvajal, Pedro Porro - resbaló presionado por Andy Robertson- o Aspas. El resultado provocó también que muchos aficionados se acordaran del extécnico Luis Enrique. El asturiano fue destituido como seleccionador español tras la eliminación en octavos del Mundial de Catar, fruto de la inesperada derrota ante Marruecos en los penaltis. "Pensaba que la decisión la iba a tomar yo, pero no hizo falta", comentó sobre su salida de la selección en una entrevista concedida por Ibai Llanos en Twitch. "Estoy satisfecho de lo que he hecho e intentado”, añadió.

A continuación recopilamos algunos de los mejores comentarios y memes de la primera derrota de Luis de la Fuente al frente de la selección española masculina de fútbol.

