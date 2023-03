Fernando Gale: "En España nadie puede vivir del tiro con arco"

Se inició en el tiro con arco por casualidad y en poco tiempo ha conseguido ser el mejor del país.

Así es. Empecé en 2018, después de probar en una feria medieval de mi pueblo, Moyuela. Había un puesto en el que dejaban tirar y me encantó. Nunca había probado, pero se me dio bastante bien y, por mi situación personal, supe que podía traerme beneficios. El deporte me ayuda mucho a nivel mental.

¿Qué deporte practicaba hasta entonces?

Era amante de todos los deportes de montaña. Trabajaba como monitor en una estación de esquí, pero en 2012, mientras estaba escalando, sufrí un accidente que me lesionó la médula y me dejó en silla de ruedas. Mi vida cambió por completo. Ahora sigo yendo al Pirineo aragonés, pero como turista.

¿Llegó a probar el esquí adaptado?

Sí, lo intenté, pero tengo la columna fijada con hierros. Tanto los giros como los baches, a pesar de que las sillas de esquí tienen amortiguación, me perjudicaban. Se llegaban a romper los hierros, tenía que operarme para cambiarlos, y el cirujano me hizo entender no podía seguir así. Después probé en el tenis, y tampoco pude tener cierta regularidad debido a mis limitaciones.

Y entonces apareció el tiro.

Estaba en un momento en el que no sabía qué hacer y me ha ayudado un montón. Necesitaba encontrar una actividad que me distrajera, que me ayudase a no darle tantas vueltas a la cabeza, y me vino muy bien. Además, los resultados están acompañando. Hace solo unas semanas, por segundo año consecutivo, me proclamé campeón de España en sala; también soy subcampeón al aire libre…

¿Se le presta la atención que merece al deporte adaptado?

Por supuesto que no. Casi nadie habla de estas disciplinas; las paralimpiadas ni se televisan… Lo que no tiene difusión tampoco tiene atención. Es la pescadilla que se muerde la cola: la gente no lo conoce y tampoco apuesta por ello. En este sentido, la sociedad sigue muy atrasada; es una pena que no nos acerquemos más a modalidades que requieren tanto esfuerzo y dedicación como las que acaparan todo el interés.

¿Se puede vivir del tiro con arco?

No. En este país nadie vive del tiro con arco, salvo que tenga una tienda o dé clases. Los premios y subvenciones son muy bajos. Yo puedo permitirme no trabajar por la pensión de incapacidad; si no me resultaría imposible.

¿Cuántas horas entrena?

El tiro lo practico seis días a la semana durante tres horas. Además, trato de ir al gimnasio para mejorar la forma física, pero el tiempo de entrenamiento también va en función de las competiciones que tengo cada fin de semana.

¿Le toca viajar mucho?

Hasta que empecé en el tiro con arco había viajado lo justo y me está ayudando a salir de casa. En los últimos años he estado en Italia, República Checa o Dubái. Y este próximo mes de abril espero clasificarme para un torneo que se celebrará en Holanda, que es uno de los lugares que más me atraen.

¿Se ve mucho tiempo más compitiendo?

Las carreras de los tiradores suelen ser bastante largas. Hay personas que llegan hasta los 60 años compitiendo al máximo nivel. Yo empecé tarde, con 28 años, y si las lesiones me respetan espero llegar hasta más allá de los 50.