Alcaraz se corona en Indian Wells y regresa a ser número 1

Carlos Alcaraz derrotó el domingo a Daniil Medvedev por 6-3, 6-2 para conquistar el título del Abierto de Indian Wells y recuperar el número uno de la clasificación mundial del tenis.

El español, de 19 años, subirá desde la segunda posición al sitio de privilegio del ránking de la ATP este lunes, desplazando a Novak Djokovic.

El serbio se retiró del torneo en Indian Wells antes del inicio del mismo cuando no pudo ingresar a Estados Unidos debido a que no está vacunado contra la covid-19."Para mí es un sueño hecho realidad nuevamente", dijo Alcaraz. "Obviamente estar por delante de grandes jugadores como Novak es un sentimiento increíble. Debo decir que este ha sido un torneo perfecto".

En la rama femenina del torneo en el desierto de California, Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka por 7-6 (11), 6-4 para obtener el título y propinarle a la jugadora número dos del mundo apenas su segunda derrota del año. Sabalenka derrotó a Rybakina en la final del Abierto de Australia en enero.

El año pasado, Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en ser el número 1 del mundo en la historia del ATP después de consagrarse en el Abierto de Estados Unidos.

Logró otra marca en la tercera ronda de Indian Wells. Ahí fue cuando registró la victoria número 100 de su carrera, convirtiéndose en el segundo hombre que más rápido alcanza esa cifra, por detrás de John McEnroe. Alcaraz también se convirtió en el primer hombre en ganar el torneo sin perder un set desde Roger Federer en 2017 y es el más joven en ganar el título en el desierto."Realmente confié en todo a lo que le pegaba. Si fallaba, no importaba", reconoció.

Alcaraz tuvo 19 tiros ganadores y 10 errores no forzados, mientras mantuvo a Medvedev fuera de balance con una variedad de servicios, voleas y dejadas. El español nunca enfrentó puntos para rompimiento mientras sacó ventaja de 3-0 en el primer set y 4-0 en el segundo. "En lo que he mejorado muchísimo es que la presión no me afecta, salgo a jugar relajado", dijo Alcaraz. "Por eso es que puedo alcanzar un alto nivel, porque no siento la presión. Lo disfruto. Juego relajado".

Alcaraz y Rybakina se embolsaron un monto de 1.262.220 cada uno por sus victorias. Rybakina llegó entonada a la final tras haber sorprendido a Iga Swiatek, la máxima favorita y número 1 mundial. El impulso le sirvió a la kazaja para imponerse a Sabalenka por primera vez en cinco enfrentamientos. Por primera vez en su creciente rivalidad, el partido no se definió en tres sets. Sabalenka necesitó ir al máximo de parciales para superar a Rybakina en la final de Australia en enero. En ese partido, Sabalenka consiguió 17 aces y descontó una desventaja de un set para ganar su primer título de Grand Slam. Esta vez, Rybakina tuvo siete aces y Sabalenka cometió 10 dobles faltas. Rybakina mejoró su marca en la temporada a 16-4; Sabalenka cayó a 17-2.