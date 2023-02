El éxito histórico y muy familiar del CH Jaca

Mónica e Irene Trebol son hermanas, también Bárbara y Paula Marina. La entrenadora Gemma Urzola es madre de Núria Encinar y el mismo parentesco une a las letonas Inese Geca-Miljone y Liga Miljone. El equipo femenino del Club Hielo Jaca arranca el próximo fin de semana la final al mejor de cinco partidos de la Liga Iberdrola, un éxito histórico porque nunca antes había alcanzado una cota tan alta a pesar de que su trayectoria es larga -aunque con parones- y que también se puede calificar de muy familiar a la vista de los lazos existentes en un vestuario por otro lado muy joven. "Somos una familia", confirma su capitana Elena Paules, que considera que el logro actual no ha sido "flor de un día", sino que "hemos crecido año a año acercándonos a las mejores" y no lo han tenido fácil a pesar del predicamento que el hockey hielo tiene en Jaca y de la colección de títulos de sus homólogos masculinos. "El hockey es un deporte profesional, pero nosotras no lo somos", recalca.

Para llegar a la pelea por el título con el SH Majadahonda -el referente en España del hockey hielo femenino- cuyos dos primeros actos se desarrollarán en Madrid el sábado y el domingo, las jaquesas primero tuvieron que eliminar en semifinales al Puigcerdà tras haber terminado segundas en la temporada regular. El cruce no fue sencillo. "Perdimos en su casa, siempre complicada por el ambiente que se genera allí, y eso nos forzó a tener que remontar en la nuestra", comenta Paules. El sábado pasado se impusieron por 8-3 y el domingo por 5-2 dándole la vuelta al tropiezo en tierras catalanas (5-2).

"Tenemos mucha ilusión, sentimos que puede ser nuestro año. Llevamos tiempo con el equipo, pero siempre al final de cada temporada había bajas por estudios o trabajo, ahora por fin hemos tenido estabilidad y el hecho de que en Jaca se haya puesto en marcha un programa de tecnificación ha elevado el nivel y la cantidad de entrenamientos", valora la capitana, que sitúa en el fin de semana del 5 y 6 de noviembre el momento justo en el que se dieron cuenta "de que podíamos hacer algo importante". "El sábado perdimos 2-1 en los penaltis con el Quimeras Valdemoro, pero el domingo ganamos en la prórroga al Majadahonda (3-4); nunca antes lo habíamos conseguido y lo logramos a pesar de todo el esfuerzo del día anterior".

El grupo, en su mayoría, está compuesto por chicas de Jaca, pero también hay aportes de otros lugares. Fruto del convenio de colaboración con el Zaragoza All Stars de hockey linea llegaron, además de las hermanas Trebol, Carolina Capitán, Naiara Villanúa y Raquel Jiménez. Desde Barcelona se han sumado Ana Ruiz y Berta Giménez, y el acento extranjero lo ponen las Miljone.

"Primero vino Liga y su madre la acompañó después. No iba a jugar, pero la convencimos", narra Paules. Ambas tienen una amplia trayectoria deportiva y de hecho llegaron a ser internacionales con Letonia convirtiéndose en 2013 en la primera pareja madre-hija presente en un Mundial.

Liga tiene 25 años y antes de llegar a España jugó, además de en su país, en Suecia y en Estados Unidos con la Universidad de Maine. En quince partidos lleva 36 goles que la convierten con diferencia en la máxima anotadora de la liga. Solo en el triunfo por 3-15 al Milenio Panthers de Logroño sumó doce.

Inese, de 44 años, ha participado con Letonia en catorce mundiales siendo también entrenadora asistente de su selección nacional. El suyo ha sido un refuerzo para el tramo final de la temporada. Debutó en la última jornada de la liga y su concurso se puede decir que ha sido clave en unas semifinales que terminó de decantar con su hija. En el definitivo duelo del domingo ella empató tras el tanto inicial del Puigcerdà. Liga vio puerta después dos veces en el segundo tiempo y otras dos dianas de Inese en el último sentenciaron el partido y la eliminatoria.

Urzola es la entrenadora, pero hasta la temporada pasada también fue jugadora. En su último curso en activo, con 56 años, tomó parte en 13 encuentros. Con su hija Núria, de 23 años, ha compartido muchos partidos oficiales siendo ambas testigos más que directos del crecimiento del club. Las hermanas Marina son jóvenes que vienen pisando fuerte. En enero se colgaron el bronce en el Mundial sub-18 junto a Nerea Giménez, otra de las internacionales como Paula Moreno, Victoria Serrano, Noa Santoro y Julia Pilar Herrero. Las hermanas Trebol, por su parte, han realizado la transición de las ruedas al hielo. A partir del sábado Paules anuncia que "iremos a por todas".

La plantilla

Porteras: Marta Barbosa, Anna Ruiz y Ona Pérez.

Defensas: Núria Encinar, Bárbara Marina, Elena Paules, Victoria Serrano, Julia Pilar Herrero e Irene Trebol.

Centrales: Inese Geca-Miljone, Paula Marina, Mirta Giménez y Julia Termens.

Alas: Liga Miljone, Nerea Giménez, Paula Moreno, Noa Santoro, Mónica Trebol, Mar García, Raquel Jiménez, Naiara Villanúa, Gloria del Carmen Estaún, Claudia Vizcarra, Adriana Germán y Carolina Capitán.