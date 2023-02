Amancio Amaro, visto por Miguel Pardeza: "Transmitía mucha energía"

Amancio Amaro se retiró del fútbol en 1976. Poco después metió la cabeza como entrenador en la cantera del Real Madrid. Entrenó a los juveniles y en 1982 llegó al Castilla. Amancio hizo al filial madridista campeón de Segunda con un equipo en el que comenzaban a brillar un puñado de chavales que, más adelante, serían bautizados como ‘la quinta del Buitre’. Uno de esos jóvenes con sueños de futbolista era Miguel Pardeza, que poco más adelante vincularía su vida deportiva al Real Zaragoza.

Para él, Amancio Amaro no fue un entrenador más. Buena muestra de ello es que Pardeza pudo acudir el pasado domingo a despedirse de la leyenda blanca al hospital, junto con el resto de miembros de ‘la quinta del Buitre’, Martín Vázquez, Sanchís, Míchel -por videollamada- y el propio Emilio Butragueño. Pardeza cuenta que lo encontraron “rodeado de su familia” y “muy débil”. Aunque “tenía dificultades para hablar”, lo vieron “consciente” de su estado. “Fue un encuentro que agradecimos mucho”, señala.

Miguel Pardeza cree que la figura de Amancio Amaro es tan grande que “habla por sí misma”. “Es una leyenda del Real Madrid y del fútbol en general”, valora. Cuenta que él, de pequeño, “lo tenía en los cromos”, aunque apenas recuerda verle jugar. “Mi primer recuerdo es de entrenador, fue el segundo que tuve en el Castilla. Fue el responsable de apostar por una nueva generación de jugadores. Tuvo mucho que ver en que esos jugadores que nos estábamos forjando pudiéramos llegar arriba”, rememora.

El recuerdo que guarda el exjugador del Real Zaragoza de aquel Amancio es el de una persona que “transmitía mucha energía”. “Cualquiera que tenga imágenes de él como jugador lo recordará con una personal muy intuitiva y ganadora. Como entrenador era igual. Él quería ser mejor en cada cosa que se hace, en este caso jugar a fútbol”, dice Pardeza.

El Amancio Amaro entrenador no tuvo tanto éxito como el jugador, pero tuvo un perfil muy alto en el Castilla -su equipo de chavales llenaba el Santiago Bernabéu- que le llevó hasta a dirigir al primer equipo. Pardeza dibuja el perfil de ese Amancio entrenador: “Defendía la preponderancia de lo colectivo frente a lo individual y el no rendirse ante las adversidades. Con la edad que teníamos, quería mejorar los defectos que teníamos. A esos años tiene más defectos que virtudes, aunque tú creas que no, así que es importante que las personas que te encuentras te pongan el acento en corregir lo que haces mal”.