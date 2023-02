El Sevilla se va a Eindhoven con el pase a octavos de la Liga Europa encarrilado

El Sevilla se impuso al PSV por (3-0) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de la Liga Europa, con lo que el próximo jueves jugará en la ciudad neerlandesa de Eindhoven con el pase encarrilado después de tener en esta primera cita un buen final de la primera parte y un gran arranque en la segunda.

Una conexión letal entre Jesús Navas y Youssef En-Nesyri en el tiempo añadido de la primera parte fue la que adelantó al Sevilla, que tras unos minutos de buen fútbol encontró la tranquilidad necesaria con el gol del delantero marroquí y se sobrepuso con éxito a la lesión de Loic Badé. No solo no acusó el Sevilla la marcha del central francés, sino que mejoró con Fernando en el campo y tras el descanso destrozó al equipo neerlandés dirigido por Rudd van Nilsterooy. El golazo de Lucas Ocampos, que acababa de salir al césped, dejó aturdido al PSV y, solo seis minutos después, quien puso la puntilla fue Gudelj, que al igual que Lamela no podrán jugar el próximo jueves en Eindhoven al ser amonestados.

Pese a tan amplia ventaja, no se relajó el Sevilla en un segundo tiempo en el que continuó con su sacrificio e intentó golpear aún más a la contra, con el PSV incapaz de generar peligro.

Con este 3-0, la formación hispalense visitará la semana que viene una ciudad y un campo, el Philips Stadion, de gran recuerdo para el sevillismo, donde se ganó en 2006 la primera de las seis copas de campeones que tiene de este torneo.

Ficha técnica: Sevilla 3 - 0 PSV

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Nianzou, Badé (Fernando, min. 16), Gudelj, Acuña (Montiel, min. 70), Jordán, Rakitic, Óliver Torres (Lamela, min. 70), Bryan Gil (Ocampos, min. 46) y En-Nesyri (Suso, min. 62).

PSV Eindhoven: Walter Benítez, Teze, Ramalho (Armando Obispo, min. 90), Branthwaite, Van Aaholt (Mauro Júnior, min. 75), Til (Thorgan Hazard, min. 62), Sangaré, Veerman, Saibari (Mwene, min. 90), Luuk de Jong (Fábio Silva, min. 62) y Xavi Simons.

Goles: 1-0, min. 45+2, En-Nesyri. 2-0: min. 49, Ocampos. 3-0: min. 55, Gudelj.

Árbitro: Radu Petrescu (Rumanía). Tarjetas amarillas a Gudelj y Lamela.

Incidencias: Partido de ida de dieciseisavos de final de la Europa League, disputado en el Sánchez Pizjuán.