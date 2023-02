Djokovic solicita permiso especial para ir a la Indian Wells al no estar vacunado

Novak Djokovic, el famoso tenista que ya protagonizó ciertas polémicas por el tema de las vacunas contra la Covid-19, ha solicitado un permiso especial para poder jugar este año los torneos de Indian Wells y Miami, según ha explicado su hermano a la agencia de noticias serbia Tanjung.

Estos campeonatos se celebran en suelo estadounidense y, de no tener las vacunas al día, el tenista no podría entrar al país para jugar. Así lo ha explicado Djordje Djokovic, quien ha ampliado la información. "Se necesita un permiso especial (para jugar), ya que Estados Unidos todavía no permite entrada a los no vacunados, lo que es increíble ya que todo el mundo está abierto y los acontecimientos deportivos en todo el mundo se celebran con deportistas vacunados y no vacunados", declaró, añadiendo la correspondiente crítica.

A la espera de respuesta, pero con miedo a perderse la misma cita

Djordje ha precisado, además, que su hermano ha presentado toda la documentación necesaria junto a la correspondiente solicitud y que los directores de Indian Wells y Miami han expresado la opinión de que el tenista número uno debería participar y que lo desean tener allí. Aun así, todos están a la espera de conocer la decisión final dentro de unos días, aunque tienen fe en que la respuesta sea positiva y que las autoridades concedan al tenista el permiso necesario para entrar en suelo estadounidense y, así, que pueda jugar.

Por no estar vacunado contra la Covid-19, Djokovic no pudo entrar el año pasado en Estados Unidos y se perdió los dos primeros Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Ahora, la ampliación hasta el próximo 10 de abril de presentar obligatoriamente un certificado de vacunación al entrar en EE.UU, dictada por la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, pone en peligro la participación del serbio en las mismas competiciones de este año, que se celebran del 6 al 19 de marzo y del 19 de marzo al 2 de abril.