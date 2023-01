Dujshebaev: "El bronce será para quien mejor se reponga mental y físicamente"

El lateral de la selección española de balonmano Alex Dujshebaev aseguró que la medalla de bronce será para el equipo "que mejor se reponga tanto mental como físicamente" del varapalo que supone verse apeado de la lucha por el oro tras caer en las semifinales.

"El que mejor se reponga tanto mental como físicamente de toda la carga de partidos y emociones que llevamos, lo que no es fácil después de una semifinales, tendrá más opciones de ganar", señaló Dujshebaev.

En este sentido, el jugador español insistió que hay que olvidarse cuanto antes de las semifinales con Dinamarca y "centrarse" en el encuentro por la medalla de bronce ante Suecia.

"Es complicado no acordarse porque ha pasado muy poco tiempo y te vienen a la cabeza ciertas acciones o ciertos momento, pero hay que centrarse en Suecia y pensar solo en el partido de mañana, porque si no estás centrado luego te puedes arrepentir. No deja estar una medalla en juego y es un premio muy grande", indicó el mayor de los hermanos Dujshebaev.

En este sentido, el jugador español advirtió de las dificultades que entrañará derrotar a una selección sueca, que ya antes del campeonato partía como una de las "claras favoritas" a las medallas y que además jugará en casa.

"Era uno de los candidatos claros para estar en la lucha por las medallas antes del inicio del campeonato. Un equipo con gente de primerísimo nivel en todas las líneas, tanto en portería, como en su defensa, como en la primera línea, donde cuenta con jugadores con lanzamiento, uno contra uno, pase, sin olvidar a los pivotes y los extremos, que son del máximo nivel", aseguró Dujshebaev.

Una enorme variedad de argumentos que no se ve mermada por la ausencia de central Jim Gottfridsso, la gran estrella del conjunto sueco, que no podrá disputar el partido tras sufrir una fractura en un dedo de una mano en el partido de cuartos de final ante Egito.

"Obviamente es normal que note su baja, porque es un grandísimo jugador y uno de sus piezas más importantes, pero si algo tienen los grandes equipos es que aunque no esté un jugador, o dos, o tres es que siguen teniendo recambios y Suecia los tiene", destacó el lateral.

Un Alex Dujshebaev que no dudó en señalar como una de las claves del partido evitar las pérdidas de balón e impedir el rápido juego de contraataque y transción de la selección escandinava.

"Sobre todo debemos evitar las pérdidas de balón, saber gestionar nuestro ataque y no dejar que ellos metan goles fáciles al contraataque. Si conseguimos frenarles y que tengan que atacar más en posicional creo que van a pasar muchos problemas con nuestra defensa y esa puede ser una de las claves", concluyó Dujshebaev.