Celia Abad, a por un gran cierre de la Universiada

Los Juegos Mundiales Universitarios de Lake Placid (Estados Unidos), la Universiada, quedarán para el recuerdo del esquí aragonés y especialmente de su protagonista, Celia Abad. Del cuello de la oscense cuelgan ya dos medallas, el bronce del supergigante y, especialmente, el oro de la combinada. No pudo repetir el éxito por una salida de pista el martes en el gigante, pero este viernes tiene el firme propósito de resarcirse en la que será su despedida, el eslalon. La primera manga comienza a las 15.30 y la segunda, a las 18.30. Se pueden seguir en la web fisu.tv.

"Las expectativas son altas, en el del lunes rendí a buen nivel e intentaré subir al podio", afirma. La prueba a la que se refiere fue el eslalon de la combinada, en ella marcó el quinto mejor tiempo defendiendo la primera posición con la que partía tras su triunfo del día anterior en el supergigante, independiente del que logró el bronce.

La corredora del equipo Fast Holaluz se ha repuesto bien de la desilusión del gigante, la competición en la que habitualmente mejor rinde. "Quería estar delante, arriesgue al máximo, se me fue acumulando y no pude terminar", lamenta.

Pase lo que pase hoy, "la experiencia ha sido buenísima". "Sabía que estaba en un buen estado de forma y que podía optar a alguna medalla, pero no me esperaba algo así. El oro fue impresionante, no solo por el mío, sino también por el de Albert Ortega, casi me hizo más ilusión la felicidad como equipo que la mía propia", afirma haciendo referencia al otro gran éxito de la delegación española, que dominó la combinada. Abad está abrumada y agradecida "por todo el cariño y apoyo que estoy recibiendo, nunca me había sentido tan seguida" y considera que el esfuerzo de los últimos años, en los que ha tenido que superar dos lesiones de rodilla "han sido recompensados".

A su vuelta de Estados Unidos se centrará en el calendario europeo, con pruebas FIS y de la Copa de Europa. "La Copa del Mundo no me obsesiona, voy poco a poco", dice.

Mundial júnior y FOJE

La Universiada da paso a otras dos citas internacionales con aragoneses. Ander Mintegui arranca este viernes en St. Anton (Austria) su segunda participación en un Mundial júnior de esquí alpino. Además, el sábado comienza el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) en Friuli Venecia Giulia (Italia) con la esquiadora Celia Casasús y las jugadoras de curling Aurora Tesa y Paula Oliván.