Sergio Samitier: "Quiero ir al Giro de Italia a resarcirme"

La temporada ciclista arranca esta semana bajo el sol de Australia, en un Tour Down Under en el que toma la salida el aragonés Sergio Samitier (Barbastro, 27 años). En su cuarta temporada en el equipo Movistar, busca dar el salto que las caídas le arrebataron el pasado año.

El Tour Down Under no tiene el nombre de otras pruebas pero no deja de ser una carrera WT. Eso significa una participación de calidad, de alto nivel. ¿Qué tipo de prueba espera?Sí. Hoy en día, cualquier carrera se ha puesto muy cara, más en World Tour. Es el ciclismo de hoy, hay mucho nivel en cualquier prueba. ¡Hasta la Quebrantahuesos lo tiene! La participación en una carrera del Wolrd Tour ya es el no va más. Hay bastantes nombres: Geraint Thomas, Froome, Hindley… Y de la nueva generación de jóvenes también, como Jay Vine.

¿Cómo enfoca la carrera considerando que es la primera de la temporada?Quiero retomar el ritmo de competición tras la caída de finales de agosto. Quiero acumular kilómetros de carrera porque me he pegado cinco meses sin competir. Son etapas cortas de 130 a 150 kilómetros. Si sale alguna oportunidad, la intentaré aprovechar, pero son distancias muy buenas para entrenar mientras se compite. Aunque ya entrenar en carreras así… Antes la gente venía aún algo pasada de peso, pero ahora ya se va las carreras bien fino desde el primer día.

¿Cómo ha sido su invierno?He llevado un invierno muy bueno. Septiembre entero lo pasé recuperando la clavícula, y luego ya, poco a poco, haciendo pretemporada y probando muchas cosas: monte, gimnasio, senderismo, correr, nadar, ir en bici de gravel, de montaña, de carretera…