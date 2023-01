Calatayud prepara una carrera ciclista de montaña al margen de la Aragón Bike Race

Calatayud finalmente no acogerá la celebración de la undécima edición de la Aragón Bike Race que se había anunciado entre el 9 y el 12 de marzo. En cambio, el pasado viernes se anunció la organización de otra prueba, la Far West Race, que tendrá lugar los días 11 y 12 de marzo. Esta última mantendrá el carácter competitivo y contará con dos etapas: una que recorrerá los puntos emblemáticos de la sierra de Armantes –los que más se asemejan a ese lejano Oeste americano que le da nombre- y otra que todavía está por definir.

Detrás de la organización de esta última cita se encuentran cinco clubes de la ciudad –el Club Ciclista Bilbilitano, BTT Calatayud, Clembuteroles BTT, Armantes Club Deportivo y Club Duatlón Calatayud- y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento, la Comarca Comunidad de Calatayud y las federaciones española y aragonesa de ciclismo, en cuyos calendarios ya está incluida. La Far West Race está previsto que cuente con 14 categorías: cicloturistas, Elite UCI y cuadros masculinos y femeninos de Elite, Máster 30, Máster 40, Máster 50, Máster 60 y Sub23.

En cuanto al anuncio de hace 15 días en el que el Ayuntamiento anticipó la celebración de la Aragón Bike Race, el concejal de Deportes, Héctor Sarriá, ha explicado que la organización "se ha echado para atrás" al considerar que la celebración "era inviable para ellos" y que existían "problemas derivados de la disolución del club Aragón Bike Race". Sarriá también ha achacado que existían "pagos pendientes" de dicho club ante federaciones y entidades.

Por su parte, Víctor Navarro, que apareció en el comunicado del Consistorio como nuevo organizador con el apoyo del anterior, Javier Solanas, ha explicado que dio su conformidad inicial "porque pensaba que toda la tramitación estaba hecha y todo estaba claro". Sin embargo, asume que desde el anunció hasta ahora la preparación de la cita es "insostenible económicamente". "En dos meses es imposible conseguir el volumen de inscripciones necesarias para que la prueba sea rentable", apunta.

De igual forma, Navarro recuerda que "el presupuesto es gigante", en el que se incluyen 9.000 euros de premios en metálico, infraestructuras, proveedores y el canon UCI y puntualiza que "era necesario que un club ciclista realizase las solicitudes y otras vías necesitaban de más tiempo". En lo que respecta a Solanas, él sostiene que "he puesto a disposición todo tipo de alternativas: los contactos de equipos para participar, proveedores, el club para hacer la solicitud…".

Asimismo, confirma que se acordó la disolución del club Aragón Bike Race y que actualmente está "en fase de liquidación", pero que eso "no interfiere en la organización de ninguna prueba". "No hay nada pendiente de pagar de años anteriores, la marca Aragón Bike Race pertenece a una empresa de la que soy propietario al 90% y que he puesto a disposición, la prueba está incluida dentro del calendario UCI…", argumenta.

De la misma manera considera que "todavía se podría hacer en las mismas fechas" y descarga responsabilidad "la dilación no ha sido por mi culpa". Además de en el calendario internacional, la prueba sigue constando en el calendario de las federaciones aragonesa y española.

Sarriá ha explicado que la colaboración del Ayuntamiento será "económica, en infraestructuras y en material" y que contará con el respaldo de voluntarios y asociaciones locales. También asumió que "no estará dentro del calendario UCI", aunque sí que ha indicado que "habrá presencia internacional".