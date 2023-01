El Fénix de rugby, en busca de su gran sueño

Sin los mismos recursos económicos que sus rivales, pero con la mochila cargada de ilusión. Así compite cada temporada el Fénix Club de rugby, el principal representante de este deporte en Aragón. Después de proclamarse campeón de su grupo en División de Honor B, la segunda categoría más importante a nivel nacional, ahora persigue el histórico salto a la élite. Un ascenso con el que ya ha soñado anteriormente, pero que este curso llega en la temporada del 40 aniversario de la entidad.

“Es la cuarta vez que jugamos la fase de ascenso en la historia del club”, revela Alfredo Benedí, director deportivo del equipo y uno de los artífices de la gesta. Porque el hito, ganar uno de los tres grupos que conforman la segunda categoría del rugby español, es ya una gesta muy significativa. “El objetivo era jugar y competir en esta división. Llegados aquí, soñar es gratis. Vamos a ir partido a partido”, afirma.

En el horizonte, el conjunto aragonés aguarda el inicio de una liguilla de 9 equipos donde se verán las caras los tres mejores de cada grupo. La competición, que arrancará el 28 de enero, se disputará a una única vuelta, todos contra todos. Los cuatro mejores se medirán en un último ‘play off’ y el ganador ascenderá a División de Honor.

“Vamos a esperar a ver el calendario, que es un factor muy importante. No es lo mismo tener que viajar a Jaén a que vengan ellos aquí. Al ser solo ida, el sorteo del calendario es algo significativo por los viajes y el cansancio acumulado”, explica Benedí, consciente de la enorme dificultad que entraña acceder al último y decisivo ‘play off’. “Si tenemos un poco de suerte, me gustaría quedarme entre los 4 primeros y jugarlo, pero sé que es muy complicado. Si no se consigue, bajo ningún concepto sería un fracaso”, apunta.

El máximo responsable deportivo del Fénix Club señala que las diferencias entre equipos “son cada vez más grandes” y “los últimos peldaños son muy difíciles de subir”. “Si no se consigue, no sería un fracaso”, insiste.

Hasta dos peldaños de diferencia

Durante la fase regular, el club zaragozano se ha impuesto a entidades de la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. Escuadras, por lo general, con muchísimo más presupuesto que los aragoneses. “En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, Roig está haciendo una inversión brutal en el deporte, incluido el rugby. Esa inyección económica les convierte en equipos muy muy poderosos”, confiesa Benedí.

Ahora, el Fénix se verá las caras en la inminente liguilla con “clásicos” del rugby como el Getxo o el Alcobendas. “También está el Industriales, de Madrid, un equipo con una cantera potentísima; otro clásico como el Independiente de Santander, o el Zarautz, que es un equipo más parecido a nosotros. Seguro que todos son partidos muy complicados porque el nivel es cada vez mayor”, reconoce.

El club apela a la “motivación extra” que supone vivir el año del 40 aniversario para seguir peleando por su sueño. Con más de 400 fichas entre todos los equipos, la entidad cuenta con un proyecto “transversal” en la cúspide donde reúne hasta 90 jugadores distribuidos en tres plantillas: además del División de Honor B, también dispone de un conjunto sub-23, que compite en la máxima división de su categoría, y el equipo de Regional. “Cualquier jugador puede entrar en cualquiera, no son plantillas cerradas”, sentencia Benedí.