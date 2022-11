Alberto Ayora: "La pandemia ha disparado los deportes en el medio natural"

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme), que preside el jaqués Alberto Ayora, está celebrando este año su centenario, una efeméride que coincide en el tiempo con un cambio en la gestión de esta institución, gobernada previamente, durante veintiocho años, por Joan Garrigós. Ayora está afrontando el reto del cambio en una federación que ha visto incrementadas sus actividades a causa de la pandemia, que acoge al mismo tiempo disciplinas olímpicas y no olímpicas y que trata de modernizarse, no sin tensiones con algunas federaciones autonómicas, como es el caso de la aragonesa.

Superado su primer año de presidencia de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, ¿qué valoración hace del momento que vive el montañismo español, cuando también se ha perdido la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña a organizar unos juegos olímpicos de invierno?

Este año se han dado dos circunstancias que nos han marcado como Federación: somos olímpicos, en esquí de montaña y escalada, y se ha disparado la actividad deportiva en el medio natural. Esta es una Federación olímpica y no olímpica. Al mismo tiempo. Estamos, por tanto, ante una doble realidad, a la cual hay que dar respuestas adecuadas. Una federación olímpica exige un trabajo y unos objetivos. Por otro lado, debemos dar satisfacción a las necesidades del deportista no olímpico. La Federación ha crecido mucho, pero no está bien dimensionada en recursos humanos, debido, sobre todo, a que no hay recursos económicos suficientes. Esto provoca muchas tensiones.

Uno de los hándicaps que siempre ha pesado en contra de Aragón a la hora de apostar por unos Juegos ha sido la ausencia de deportistas de alto nivel en estas especialidades. Desde fuera, la impresión que tenemos es que poco o nada ha cambiado en este sentido.

En cuanto a mí federación compete, debo decir, porque es así, que los grandes deportistas españoles en esquí de montaña son andaluces o catalanes. Me da mucha pena cómo está enfocado a día de hoy el deporte de alto nivel en Aragón. Es algo en lo que coincido con el presidente de la Federación de Deportes de Invierno, en cuanto toca al esquí y el esquí de montaña. ¿Por qué no potenciamos, de verdad, los centros de tecnificación de deportes de invierno o el centro de tecnificación de alta montaña que tenemos en Benasque?

¿Cómo entiende usted que debería ser el papel actual de la escuela de Benasque, en su momento un hito?

En Benasque tenemos un terreno de juego fantástico y disponemos de una estación de esquí cercana. Podría ser un centro de referencia para el esquí de montaña y, sin embargo, lo tenemos muerto a estos efectos. Son iniciativas que con un poco de voluntad por parte de todos podrían salir hacia delante.

¿En qué punto se encuentran las relaciones de la Fedme con la Federación Aragonesa, cuyos dirigentes no apoyaron, precisamente, su candidatura a la presidencia de la Federación Española?

Lo he dicho desde el principio, y es triste. No me siento ni querido, ni apoyado ni arropado por la Federación Aragonesa de Montaña. En otras federaciones autonómicas, es todo lo contrario. En un plano político, en nuestra Comunidad, ocurre algo similar. He tratado de reunirme con el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, para potenciar el desarrollo de nuestros deportes a nivel nacional y también internacional. Pero no ha sido posible. En cierto modo, lamento que me haya tenido que llevar a Asturias la Asamblea General de la Federación Internacional de Esquí de Montaña.

La tarjeta federativa y el pago de la cuota nacional es otro de sus temas de batalla, con la Federación Aragonesa en el foco, así como otras federaciones.

Las federaciones nacionales no sacamos tarjeta federativa, salvo que la federación autonómica deje de existir. Por expresarlo de manera gráfica, nuestras agencias de venta son, al final, las federaciones autonómicas. Si estas colaboran con la FEDME y, de alguna manera, la promueven, todos vamos de la mano. Pero hay algunas federaciones autonómicas, entre ellas la Federación Aragonesa, que no se hallan en ese nivel de colaboración. Además, están promoviendo seguros o servicios que van más allá de su propio territorio. Creo que esto está desvirtuando el sistema. Provoca pérdida de recursos en la federación nacional y frena la promoción de nuestras actividades deportivas desde una perspectiva española. Este es un gran problema que tenemos.

¿Dispone de una estimación objetivada de ese problema?

La tarjeta aragonesa, en el año 2021, supuso para la Fedme una caída de ingresos de alrededor de 80.000 euros. La tarjeta madrileña, por su parte, en 2022, ha significado una pérdida de 160.000 euros. La gestión sobre los refugios puede ahondar en mayores problemas.

¿A qué se refiere?

En la junta general de la Federación Aragonesa de Montaña de mayo de 2022 se aprobó realizar un convenio sobre refugios entre la Federación Aragonesa, Catalana, Navarra y Asturiana. Este acuerdo se basa en que estas federaciones pagarán a un fondo común una cantidad proporcional a sus afiliados (un euro por cada persona, aproximadamente) y ese dinero se destinará al mantenimiento de los refugios. Es muy posible que los montañeros de las federaciones acogidas a este acuerdo tengan prioridad en el uso de los refugios y precios especiales.

¿Se está planteando una suerte de lucha de conquista y pérdida de poder entre la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y las federaciones autonómicas del Pirineo y Picos de Europa?

Creo que existe un interés por anular la representación del Estado en el ámbito de la montaña no competitiva, sustituyéndolo por las autonomías. Lo tengo muy claro en el caso del País Vasco y Cataluña.

La Fedme está celebrando este año su centenario, efeméride no sólo redonda, sino significativa por lo que implican cien años de actividad en torno a la montaña; pero en Aragón está pasando prácticamente desapercibida esta celebración.

Me hubiera encantado celebrar actos del centenario en Aragón. Lo digo sinceramente. De corazón. Gracias a clubes próximos a nosotros, como Montañeras Adebán, hemos podido llevar a cabo algunas iniciativas. Pero el distanciamiento con la Federación Aragonesa es notable. Por ejemplo, hemos promovido una liga nacional de senderismo, de la que aquí casi no hay noticia, porque la Federación Aragonesa no la ha comunicado entre sus federados. Esta es la realidad.

Dentro de las actividades del centenario, hemos visto pruebas de la Copa de España de Escalada en Madrid, Oviedo o Cáceres….

Es cierto. Hemos querido sacar actividades a la calle, como la Copa de España de Escalada. Comenzó en la Plaza de España de Madrid. Ha tenido su continuidad en Oviedo. Y luego en Cáceres, en la Plaza Mayor. Me reuní en su momento con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Quisiera y quiero hacer algo similar en la Plaza del Pilar, cuando sea el momento oportuno. Quizá pueda ser el año que viene o en 2024. La Federación Española mantiene la propuesta.

¿Contaba con toda esta serie de problemas cuando asumió la presidencia de la Fedme?

Sí. Poner en marcha un proyecto de modernización en una institución que estuvo dirigida durante veintiocho años por una misma persona iba a significar una serie de problemas. Esto ya lo sabíamos. Esta Federación, en todo caso, ha sido innovadora. Ha conseguido aglutinar toda una serie de modalidades deportivas que se practican en la montaña: escalada deportiva, escalada de alta montaña, escalada en hielo, paraescalada, esquí de montaña, senderismo, las carreras por montaña, los barrancos, la marcha nórdica, las raquetas de nieve, las carreras sobre nieve. Al final son una gran variedad de modalidades deportivas con deportistas muy diferentes en cuanto a expectativas y objetivos.

Fútbol, caza y golf son las grandes federaciones españolas en cuanto a número de licencias. Después irrumpen ustedes, por encima del baloncesto.

La pandemia del coronavirus ha supuesto algunos cambios en nuestro comportamiento y en el modo de hacer deporte. Se ha disparado el senderismo y el contacto con el medio natural. Pero no todos los senderistas, ni mucho menos, están federados. Para jugar al fútbol, hay que federarse. Para cazar, también. Para salir a un campo de golf, igualmente. Sin embargo, no se requiere nada para hacer senderismo, solo salir al monte. Para nosotros, es un reto conseguir que la Federación se acerque más a los deportistas que están en el medio natural. Que no se federen sólo por tener miedo a sufrir un percance o accidente y se vean en la obligación de estar cubiertos por un seguro. Queremos que se sientan parte de un colectivo. Creo que es nuestro trabajo del futuro.

¿Dónde radica, entonces, el crecimiento de federados de la Fedme?

El crecimiento es sostenido. Hay una tendencia. Está motivado por dos hechos puntuales. Uno, el fenómeno de las carreras por montaña. El segundo, la aprobación de legislaciones en las comunidades autónomas sobre las tasas de rescate. Esto ha provocado que la gente tome conciencia de la importancia de contar con un seguro y federarse. Paralelamente, también hemos detectado un incremento de la demanda de pernoctaciones en los refugios. El 90% de los nuevos federados obedece a estas dos causas: descuentos en los refugios y el seguro.

En su programa a la presidencia de la Fedme anunció o prometió la creación de una oficina técnica en Jaca, que ya es una realidad.

Se ha creado la oficina técnica en Jaca, sí. Pero gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Jaca es algo más. También es oficina de montaña. Más de dos mil personas ya han pasado por ella. Allí se les planifica las salidas. Al montañero se les aportan consejos y orientaciones. En algunos casos, incluso se les cambia la idea, sobre todo si pretenden salidas que no son acordes con la experiencia, material o preparación física necesaria. La seguridad es fundamental.

¿No echa de menos el ‘ochomilismo’ y el impacto mediático que tuvo este deporte a raíz de las grandes conquistas y expediciones al Himalaya, de las que usted formó parte?

Ese alpinismo de alto nivel, se ha reinventado. Entiendo que desde las federaciones y los clubes tenemos que apoyar el alpinismo del Siglo XXI, que sigue siendo puro. No debemos perder nunca los piolets de oro. El nivel técnico ha ido mejorando y se están haciendo auténticas joyas. Por muy diversos motivos, los ochomiles ya no suponen la gran atención en la montaña.

Durante estas semanas se está debatiendo en el Congreso y el Senado la nueva Ley del Deporte. ¿Qué opinión le merece este texto legislativo?

La vigente Ley del Deporte es del año 90. Se hizo pensando en los Juegos Olímpicos de 1992 y se cubrieron las expectativas de entonces. Estamos en 2022. Ya era hora de que se modificara. Ahora viene el siguiente problema: la legislación deportiva española gira alrededor del fútbol y de las ligas profesionales. Legislar para todos es complicado. Esta ley, en todo caso, era necesaria. Supone un avance. Pero creo que la realidad ya va muy por delante. El modelo deportivo español deberíamos redefinirlo, porque la sociedad ha ido cambiando. El deporte ocio y el deporte salud exigen un modelo distinto al deporte de alta competición.

Como presidente de una federación nacional, ¿cómo juzga que se reconozca representación internacional a la pelota vasca o al surf del País Vasco?

En primer lugar, hay que indicar que será una fuente de problemas futuros. Por otro lado, desde el punto de vista del olimpismo y de la competición internacional, creo que se está vendiendo humo. Hay aquí un componente de expectativas irreales, falsas. Aquello que no esté dentro del paraguas olímpico y del marco de la carta olímpica, creo que tendrá poco recorrido.