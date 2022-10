Alberto Puyuelo se cuelga dos platas en el Europeo de 50 kilómetros

Su intención era quedar entre los diez primeros y finalmente se colgó dos medallas de plata "inesperadas". Alberto Puyuelo se proclamó este sábado tanto de forma individual como por equipos subcampeón continental de 50 kilómetros, distancia que poco a poco se va haciendo hueco en los calendarios oficiales y de la que se celebró en Sotillo de la Adrada (Ávila) su primer Campeonato de Europa; competición en la que participaron 140 atletas de 21 países. La alegría del jaqués de 36 años se hizo patente al cruzar la línea de meta y llevarse las manos al rostro. Allí le esperaba el único que le había podido superar, su compañero de selección Houssame Benabbou, con el que se fundió en un abrazo. “La pareja de moda en el ultrafondo europeo”, los describió la Real Federación Española de Atletismo, que destacó de Puyuelo su “enorme esfuerzo”.

Benabbou marcó un tiempo de 2h 49:20, mientras que el de Puyuelo fue de 2h 52:39. Prácticamente ellos dos fueron los únicos que pudieron con el dominio de Gran Bretaña. Británico fue el tercero, Andrew Davies (2h 53:09) y también otros cinco de los diez primeros. El lituano Remigijus Kancys se llevó la quinta plaza y el alemán Niels Michalk, la décima.

En la prueba femenina, la mejor española fue Yesica Más, séptima (3h 28:14). El oro lo conquistó la irlandesa Cairtona Jennings (3h 19:42). Fue seguida por la británica Alison Lavender (3h 21:26) y Dominika Stelmach (3h 21:50).

La carrera consistió en un circuito de cinco kilómetros al que había que dar diez vueltas. Puyuelo se colocó pronto entre los primeros clasificados. Bennabou atacó a falta de 15 kilómetros y por detrás, Puyuelo, que en el kilómetro 33 ya había hecho una primera tentativa, optó por quedarse junto a los británicos para jugárselo en la última vuelta.

"Llegaba muy en forma, quizá un poco justo de entrenamientos, aunque las últimas dos semanas habían sido espectaculares", explicó tras cruzar la meta. "He salido a luchar en cabeza y ha medida que avanzaba la carrera me he ido encontrando bien, al final le he sacado medio minuto al tercero", destacó.

El Europeo suponía el debut de Puyuelo como atléta internacional. No en vano, sus grandes éxitos han llegado en los últimos años una vez que ha pasado a participar en carreras de mayor distancia. Entre otros logros, el año pasado fue campeón de España de 50 kilómetros y de snowrunning. También ha ganado dos veces el Maratón de Zaragoza. En el nacional de maratón de 2021 en Tenerife, en el que fue segundo, acabó con una ulcera en un pie lo que hizo que "no tuviese tan claro que fuese a ser capaz de volver a mi mejor nivel". Han sido meses de esfuerzo muy focalizados en el Europeo que han tenido su recompensa. Ahora, debe plantearse nuevos retos. "Correré algún maratón, el de Valencia o el de Sevilla, porque ahora mismo estoy en disposición de mejorar mi marca", mira al futuro.

Sus dos medallas en Sotillo hacen que Aragón siga teniendo protagonismo internacional dentro de los 50 kilómetros. En 2019, en el primer Mundial, Alicia Pérez, de Albalate del Arzobispo, fue tercera.