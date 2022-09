Howard Sant-Roos: "Tenemos mucha ambición, queremos llegar a los playoff"

El nuevo jugador del Casademont Zaragoza, el cubano Howard Sant-Roos, asegura que ha encontrado un equipo muy preparado capaz de conseguir logros deportivos.

Ahora hace un mes que llegó a Zaragoza. ¿Qué se ha encontrado aquí?

Una ciudad muy bonita, gente estupenda, todo el mundo muy abierto y amigable, pero demasiados semáforos para conducir.

Cuando llegó se quejaba del "calor infernal" de la ciudad. ¿Ya lo echa de menos?

No, se está bien así, ni muy frío ni muy caliente.

Aún no han llegado el cierzo y la niebla…

Sí, ya me han contado...

¿Qué sensaciones le transmite el equipo?

He encontrado a los muchachos bien y entrenadores muy preparado. Con el trabajo que estamos haciendo espero ver cosas buenas, llevar ese trabajo de los entrenamientos a los partidos y que juguemos así, como entrenamos.

Tienen entrenador nuevo, la mayoría de la plantilla novatos en la liga española… ¿Llegan preparados para el inicio?

Todavía hay cosas que ajustar, pero el trabajo es muy bueno. En un mes con tanta gente nueva es imposible que alguien diga que somos perfectos, pero lo que hemos hecho hasta ahora me parece bien.

¿Qué falta por mejorar?

Dos o tres piezas que serán fundamentales. Sobre todo entendernos en los partidos cuando haya imprevistos. Nos falta ese mirarte con el compañero y entenderte, pero es normal porque somos todos nuevos.

¿Cuál debe ser el sitio del Casademont esta temporada?

Tenemos planes que hemos hablado en los entrenamientos, de que queremos ganar lo más posible, ir a los playoffs, llegar a la Copa del Rey... Tenemos ambición.

¿Ha dicho playoffs?

Sí, veo a la gente con esas ganas. Tenemos que tenerlas. Equipo nuevo, nuevas caras… no tenemos que echarnos para atrás, tenemos que aspirar a metas altas, querer hacer algo especial este año.

¿Qué le puede decir al público del Príncipe Felipe?

Que será importantísimo que nos apoyen, porque somos un equipo nuevo y joven. La marea roja tiene que ser fundamental, que sean el jugador número 6.

¿En qué ha insistido más el entrenador durante la pretemporada?

Hasta ahora se ha enfocado más en la defensa, y ha hecho bien porque va a ser un punto fuerte y necesario para nosotros. Somos jóvenes, tenemos energía y la defensa será necesaria.

¿Le gusta ese estilo? ¿Se siente cómodo?

Sí, porque cualquier equipo que quiera ganar tiene que empezar por la defensa y nos estamos preparando bien para ello.

A Sant-Roos, ¿qué le pide el entrenador?

Tengo un poco más de experiencia que los demás jugadores del equipo, así que me pide que los lleve en el sitio adecuado, que juegue desde la defensa y lleve al resto del equipo.

Es, con diferencia, el jugador más veterano de una plantilla muy joven. ¿Le da eso una responsabilidad especial?

No especial, pero sí te da una responsabilidad. Como he visto más, he jugado más, he ido a más equipos y más lugares que ellos, él (Schiller) me ha escogido y cree que puedo ayudar a los jóvenes.

¿Los jóvenes le piden consejo? ¿Qué le preguntan?

Hay dos o tres que te preguntan sobre qué piensas de esto, o de lo otro… Es nuevo para mí, porque en los equipos que he estado había jugadores de mi misma categoría o superior. Si puedo ayudarlos y guiarlos, lo haré. Es muy bueno a cualquier edad preguntar, formarte y pedir consejos.

¿Cómo ha acabado un jugador de Euroliga como usted en Zaragoza?

Hablé con Martin, el entrenador, y vi que tiene grandes ambiciones personales conmigo… España era lo mejor para mí, para nosotros.

Dijo que vino porque su mujer es española y esperan un hijo.

Sí, también es importante que mi mujer esté bien aquí, tranquila, porque tiene a sus padres cerca.

Ha jugado en nueve equipos diferentes en Alemania, Italia, Rusia, República Checa, Turquía, Grecia… ¿Cómo se vive con la maleta siempre ha cuestas?

No es cómodo para nada, pero es necesario, viene con el trabajo. Uno se adapta.

¿Espera asentarse en Zaragoza?

Sí, por qué no. Mientras me encuentre bien, espero quedarme.

Le faltaba España…

Sí, me apetecía venir. La ACB es uno de los mejores campeonatos de Europa, si no el mejor. Hace tiempo que quería verme aquí, para ver qué tal juego.

¿Cuándo empezó a jugar a baloncesto, allí en Cuba?

El baloncesto callejero, desde muy pequeño. Pero el 5 contra 5 organizado fue en Italia cuando tenía 15 años y nos mudamos allí con mi madre.

¡Muy tarde!

Sí, muy, muy tarde… Ahora los niños empiezan muy temprano.

¿Cómo era su vida en Cuba?

Con esa pobreza que sabemos que hay allí. Mi madre y mi abuela se rompían la espalda para poder darme lo necesario. No tuve todo, pero sí lo necesario. Les debo todo a ellas.

¿Suele volver? ¿Echa de menos el país?

Sí, todos los años vuelvo cuando termino la temporada, porque tengo a mi abuelita, a mis hermanos, tíos… Tengo una gran familia allá.

¿Se ve viviendo allí en el futuro?

Me encantaría, si las cosas llegan a cambiar, porque la situación está un poco mal ahora.

¿Quién era su ídolo de pequeño?

De pequeño… Uno, uno, uno nunca tuve. Si tengo que decir alguien diría a mi padre. Nunca lo vi jugar, pero por las cosas que oía de sus amigos era muy bueno. Y mi hermana, a ella sí la vi. Ellos dos fueron mis ídolos.

¿Soñaba con ser jugador de baloncesto?

Sí, pero sabía que en Cuba no hay esa historia de baloncesto. Cuando viajé a Italia, entonces sí lo cogí más serio.

¿Estados Unidos le atraía?

Como me crié aquí en Europa, con la Euroliga, veía que muchos jugadores de la NBA terminaban aquí. Aunque es un sueño de todo muchacho, a quién no le gustaría jugar en la NBA.

Termine con un mensaje a la afición de Zaragoza.

Que este jueves empieza todo, y el sábado jugamos en casa y les esperaremos con muchas ganas de demostrar y de ganar. Aquí estaremos, queremos verlos a todos el sábado.