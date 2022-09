Federer: "Me hace muy feliz poder llamar a Rafa y hablar de cualquier cosa"

El suizo Roger Federer afirmó este viernes que le hace "muy feliz" poder llamar en "cualquier momento" a Rafael Nadal y hablar con él de "cualquier cosa" y espera poder darle consejos sobre su futura paternidad.

El suizo habló ampliamente sobre la relación que le une al tenista español en la rueda de prensa que se celebró tras el partido de dobles que ambos jugadores disputaron este viernes en la Laver Cup y que sirvió para poner punto y final a la carrera del helvético.

"Hemos estado muy conectados, especialmente en los últimos diez años. Creo que desde que tengo hijos. No sé si eso me ha ayudado o me ha cambiado de algún modo o si nuestra rivalidad ha evolucionado. No tengo ni idea", comentó Federer.

"Me hace muy feliz dónde está nuestra relación hoy en día, que pueda llamar a Rafa y hablar de lo que sea. Creo que él se siente del mismo modo. Ha sido especial también que la familia de Rafa haya estado estos días aquí, porque te demuestra que no es solo que Rafa haya venido a jugar y a nadie de su equipo le importe. Puedo sentir su pasión por mí, como persona", dijo Roger Federes.

"Eso es muy importante para mí. Creo que él se siente del mismo modo cuando ve a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Es algo muy bonito. Espero que a él le pase lo mismo con los hijos que va a tener. Le puedo dar algunos consejos".

"No es fácil -se rio Federer-, pero como padres siempre tenemos que dar lo mejor. Disfrutamos de la compañía el uno del otro y tenemos muchos recuerdos, pero también nos gusta pasar tiempo juntos. Siento como que, cada vez que pasamos una tarde juntos, nos falta tiempo", reflexionó el helvético.