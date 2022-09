Salen a la venta las últimas entradas para el España-Suiza de Zaragoza

Todavía queda una última oportunidad para poder presenciar el España-Suiza, partido de la quinta jornada de la UEFA Nations League que se celebrará en Zaragoza el sábado 24 a las 20.45 horas.

Este viernes, a las 11:00 horas, saldrá a la venta un cupo reducido de entradas de las que disponía la Federación Suiza de Fútbol que han quedado liberadas, así que quienes se quedaron con las ganas de comprar su entrada tienen que darse prisa para ser uno más animando a la Selección en La Romareda.

Dicha compra solo puede efectuarse de manera telemática, a través de la página web de la Federación Española de Fútbol, entrando en el enlace que se ha habilitado para este caso.

Ha hablado sobre este encuentro Borja Iglesias, delantero internacional del Real Betis, que agradeció el elogio del seleccionador Luis Enrique a su forma de comportarse en los terrenos de juego y admitió que su filosofía es intentar divertirse en el campo porque se definió como "un afortunado".

"Intento divertirme en el campo, le agradezco al míster que lo diga porque en momentos de mi carrera hay gente a la que no le gustó demasiado porque creía que no me lo tomaba en serio. Soy un afortunado y hay que disfrutarlo viviendo la vida de esa manera. Soy feliz en líneas generales y lo intento demostrar porque me sale", dijo en rueda de prensa.

Feliz por la llamada de la selección que ha peleado durante años, Borja quiere disfrutar cada momento sin pensar en nada que no sea la opción de debutar ante Suiza o Portugal en la Liga de Naciones.

A día de hoy me veo aquí, veremos lo que sucede en el futuro. Quiero disfrutar el momento, intentar aportar y aprender. Queda mucho para el Mundial todavía y hay muchos jugadores que quieren estar. Voy a poner todo de mi parte para sumar y ser una posibilidad", aseguró.

"No me planteo demasiado nada que no sea centrarme en lo mío, trabajar para demostrar al seleccionador que puedo ser una opción. Mis primeros días están siendo muy buenos, cuando vienes por primera vez te imaginas unas cosas y está todo por encima de lo que me había imaginado. Es un grupo fantástico, muy sano y alegre, la gente es súper cercana y me siento muy cómodo. Lo ponen muy sencillo a los nuevos", agregó.