Reencuentros en la grada de Motorland

La afición es la razón de ser de un evento del calibre de un mundial de motociclismo que emociona a cientos de miles de personas en los circuitos y ante los televisores. Este fin de semana, Motorland Aragón volvió a ser el punto de reunión de muchos grupos de familiares y amigos como lleva siéndolo desde 2010. Algunos viajaron juntos desde diferentes puntos del país e incluso más allá, de países como Suiza o Francia. Con el paso del tiempo otros han hecho de Alcañiz su lugar de encuentro anual, e incluso hay amistades que se han forjado en esas gradas a base de coincidir siempre en el mismo espacio. Es el caso del alcañizano Antonio Gómez y de la quincena de personas con la que compartió mesa para almorzar sábado y domingo en la pelouse 4. Ante el jamón y “el tomate de la huerta” se sentaron aficionados de las localidades turolenses de Alcañiz y Cretas, de la provincia de Huesca como Barbastro, o de Ponferrada en León. “Nos conocemos de aquí, de venir todos los años a este mismo sitio y ya somos todos amigos y almorzamos todos juntos”, sonrió.

El grupo acudió a animar a todos los pilotos en general y a ninguno en particular, pero entre la afición estuvieron también los clubes de fans. Los de Marc Márquez en la grada 3 no perdieron la sonrisa ayer a pesar de que no pudieron ver a su ídolo acabar. Los de Álex Rins, fieles a su pelouse 6, volvieron a vibrar con el catalán descendiente de Valdealgorfa. Desde la localidad del Bajo Aragón se trasladaron numerosos incondicionales, así como un buen número de otras poblaciones bajoaragonesas que también eligen esa misma grada natural. “Hemos disfrutado mucho. Nos ha dedicado cada uno de los adelantamientos y ha venido a saludarnos. Tenemos que pedir que a la curva de al lado de la recta le pongan Alex Rins porque todos los adelantamientos los ha hecho allí”, explicó Rosa Bañolas como portavoz de los seguidores.

También la “marquezmanía” inundó esta pelouse 6, aunque algunos aficionados la abandonaron pocos instantes después de la caída del de Cervera, segundos después de dar comienzo la carrera. La reaparición del piloto tras una larga lesión animó a un buen número de moteros a desplazarse hasta Motorland, entre ellos, Javier Pellón. Viajó junto a su yerno y otro amigo desde Valladolid en moto. “Es la primera vez que venimos y lo hemos hecho para animar a Márquez”, recalcó. Aunque no todo son primeras veces. Los que repiten año tras año, ya van teniendo sus costumbres fijas. Es el caso de otros tres amigos de San Sebastián. “Venimos siempre en moto, el circuito nos gusta mucho y ya tenemos los alojamientos controlados”, aseguró uno de ellos. Igor González viajó desde Zaragoza con otros tres amigos moteros motivados por la vuelta de Márquez y por la competición en sí misma. “He venido todos los años al circuito, y esta vez lo vivimos con más emoción porque está la lucha por el mundial de Aleix Espargaró y Quartararo”. La emoción estuvo servida ayer para este grupo que ocupó la grada 1 porque ni Márquez ni Quartararo acabaron la prueba, y Espargaró hizo podio como tercero.

El tirón de promesas como el joven murciano de Moto2 Fermín Aldeguer, también se hace notar. Y desde su Murcia natal se desplazó su club de fans. “Fermín es de nuestra tierra y es un gran piloto, tenemos claro que va a llegar alto”, destacó Pedro Gaspar López. Llegaron una treintena y se marchan con, al menos, tres nuevos fichajes para su club, que ya cuenta con 300 socios.