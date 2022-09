Partido Ponferradina-Real Zaragoza, en directo

El Real Zaragoza visita el Toralín con el único objetivo de conseguir la victoria. Los de Juan Carlos Carcedo necesitan los tres puntos después de su tibio inicio de liga, en el que solo han logrado cosechar dos empates en cuatro jornadas. El equipo blanquillo llega al choque con la baja de Alejandro Francés, lesionado en el último partido en el codo, que se une a la del también canterano Iván Azón, que aún no se ha podido estrenar esta temporada. La Ponferradina, en su campo, es un rival que no se le da nada bien, ya que el Real Zaragoza no ha conseguido la victoria en sus últimas seis visitas. En lo que va de temporada, los leoneses han logrado una victoria y sufrido una derrota en sus dos partidos en casa.

