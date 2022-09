Vilda: "Se han traspasado los códigos del fútbol, lo que pasa en el vestuario se queda ahí"

El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, se mostró este jueves "profundamente dolido porque se han traspasado los códigos del fútbol" por parte de las jugadoras al pedir su destitución, pero dejó claro que se siente "con más fuerza que nunca" para seguir y puntualizó que, aunque no existe "un clima de normalidad" en la actualidad, la situación no es tan tensa "dentro" como se ha podido transmitir, al tiempo que advirtió que buscarán a las que estén "al cien por cien y sin reservas mentales".

"Quiero empezar con el sentimiento que tengo de decepción y me siento también profundamente dolido con esta situación, sobre todo por la forma de proceder. Pienso que se han traspasado los códigos del fútbol. La primera ley del fútbol es que lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario, y se soluciona en el vestuario", dijo en una rueda de prensa a la que seguirán a continuación las capitanas de España Irene Paredes, Patri Guijarro y Jenni Hermoso.

Vilda compareció ante los medios en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) en plena polémica por conocerse el deseo de la plantilla de un cambio de entrenador, algo que posteriormente desmintió la capitana Irene Paredes. "Soy una persona dialogante, mi puerta siempre está abierta para mejorar y para hablar las cosas", añadió, descartando una dimisión y defendiendo que tiene un "cuerpo técnico de élite", presente en la sala.

"Más fuerza que nunca, más ganas que nunca. Por otro lado también me siento fuerte por el equipo que hemos construido, que se ha ganado el respeto de todo el mundo, y también por el respaldo de nuestro presidente, la Junta, todo el apoyo que he recibido", apuntó, destacando la confianza por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El seleccionador confió en que el foco se ponga en los partidos de clasificación para el Mundial del año que viene que se disputan en los próximos días, contra Hungría este viernes y ante Ucrania el día 6. "Me siento fuerte porque tenemos por delante un Mundial, una preparación, grandes jugadoras y sobre todo me gustaría que el foco se pusiera en el partido de mañana contra Hungría", afirmó.

"Por supuesto que me veo capaz de reconducir la situación. Estamos buscando jugadoras que estén al cien por cien, convencidas de nuestro trabajo y sin reservas mentales. Estamos persiguiendo llegar muy lejos en el próximo Mundial e hitos que no se han conseguido, y lo veo factible", subrayó el técnico.

De todos modos, aclaró que "la situación que se está viviendo es mucho más tensa desde fuera de la que se vive dentro". "No es un clima de normalidad y afecta, pero no tanto como se dice. Tengo que atender a sus actitudes y me transmiten que están luchando por tener una oportunidad ante Hungría. Estamos atentos a las que realmente quieren estar aquí, pero ninguna ha dicho que no quiere estar aquí y mi sensación es que todas quieren estar", detalló Vilda, que manifestó que existen "muchas jugadoras de nivel y que se matarían por estar aquí".

"Somos gente que escucha y con claras convicciones, pero no soberbia"

El madrileño destacó "la calidad de un cuerpo técnico de elite", aunque "todo el mundo puede mejorar". "Los más exigentes con nosotros somos nosotros mismos", advirtió, insistiendo en que las conversaciones con las jugadoras son "internas y privadas". "Y lo que pasa se queda ahí, pero somos gente que escucha, de claras convicciones, pero no soberbios y podemos atender a cuestiones que se pueden mejorar", remarcó.

El seleccionador se ve con "más fuerza y ganas que nunca de seguir trabajando, de seguir creando una selección competitiva", y tiene claro que estar en la selección es un "privilegio", destacando la "ayuda" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que les permite estar "a la vanguardia del fútbol femenino". "Me siento con fuerza por el respaldo que tenemos ahora y con energías renovadas, no siento desgaste", añadió.

En este sentido, aseveró que José Francisco Molina, director deportivo de la RFEF, no es su "jefe" y que "por encima" de él sólo están el presidente Luis Rubiales, el secretario general Andreu Camps y el presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, Rafael del Amo.

"Estuve charlando con Molina de compañero a compañero y a la media hora estaba en la prensa y es desagradable", resaltó. "Que esté o no lo decide el presidente y él confía en mí y en el cuerpo técnico, yo confío en las jugadoras para jugar. Si alguien se confunde, las cosas no van bien, los entrenadores entrenan, los jugadoras juegan y los dirigentes, dirigen", prosiguió el seleccionador, que considera "compatible" ser el seleccionador y el director deportivo del fútbol femenino.

Vilda confesó que lo que "más" le ha "dolido" ha sido el procedimiento "de como se han hecho las cosas". "Pienso que se podía haber actuado de otra forma. Soy una persona que aguanta casi todo, pero tengo una clara convicción en el trabajo, una federación que nos apoya en todo y amo esta profesión", argumentó.

"El ambiente siempre ha sido bueno y el 'feedback' también. Llama la atención lo bueno que fueron los primeros 15 días de concentración para la EURO y éramos 28 jugadoras. Cuando llegaron los partidos de competición, eso pudo cambiar algo. En el pasado esto ha sido el paraíso futbolístico y creo que puede serlo en el presente y futuro próximo. Veo esto como un paso más para crear un gran equipo, tenemos grandes jugadoras, pero nos falta un escalón para ser campeonas y estamos buscando ese paso", remarcó el técnico.

Este apuntó que es el "primero" que hace "autocrítica" porque opina que esta selección "tenía que haber pasado de cuartos en la Eurocopa" y constató que el equipo "ha seguido los planes de partido". "Hay una sensación de frustración por no haber pasado de cuartos, pero estamos invictas en la fase de clasificación del Mundial, con 45 goles y la portería a cero, con rachas sin encajar durante 15 ó 16 partidos, esta selección ha ido creciendo desde 2017. En 2015 era la decimonovena del ranking FIFA y ahora es la séptima, intentamos mejorar a las jugadores y en eso va nuestro empeño del día a día", sentenció.