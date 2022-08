El aragonés Luis Domínguez establece un nuevo récord de España en los 100 libre: "Estoy muy contento"

El aragonés Luis Domínguez estableció un nuevo récord de España de los 100 libre, tras imponerse este viernes en la quinta de las series preliminares de los Europeos de Roma con un tiempo de 49.98 segundos.

El zaragozano, que se convirtió en el primer nadador español en bajar de la barrera de los 49 segundos, rebajó en 9 centésimas la anterior plusmarca nacional que poseía Sergio de Celis con un tiempo de 49.07 segundos desde agosto de 2021. Una sensacional actuación que permitió al zaragozano, de 19 años. lograr la clasificación para las semifinales del Europeo con la decimotercera mejor marca de todos los participantes

Domínguez aseguró tras la serie que "podía esperar" un tiempo así ya que llega a los Europeos de Roma "bien de forma". "Sabía que estaba bien de forma y me podía esperar algo así, pero hasta que no tocas la pared y ves el tiempo no te lo crees", señaló Domínguez. en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

"Estoy muy contento, es una muy buena manera de empezar, pero esto es sólo la primera prueba", recordó Domínguez, quien competirá también en la capital italiana en los 200 y 400 libre, así como en el relevo 4x100 libre.

Un relevo en el que España puede soñar con meterse en la final tras el buen rendimiento demostrado por los velocistas españoles en las series preliminares de los 100 libre. "Cada vez tenemos más nivel en todas las pruebas y eso es una señal de que lo estamos haciendo bien y a ver si mantenemos este mismo ritmo hasta los Juegos de París", concluyó Domínguez.