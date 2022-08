El 'Aifos 500' del rey Felipe VI llega sexto a la gran final de vela

El barco de la Armada Española 'Aifos 500' patroneado por el rey Felipe VI afrontará la última prueba que este sábado decidirá a los vencedores de la nueve clases en liza en la Copa del Rey Mapfre de vela en la sexta posición, muy alejado del líder de los ORC 1, el alemán 'Red Bandit'.

El velero TP 52 en el que navega el monarca ha ido de más a menos en el transcurso de los cinco días de las regatas que finalizan este sábado en la bahía de Palma. Suma 34 puntos, 20 más que el líder en una regata en la que vence el que menos puntuación acumule en la serie final.

Empezó en puesto de podio -fue segundo en la primera jornada empatado con "Arobas 2" y "Estrella Damm"- pero ha ido retrocediendo en la clasificación, dominada hasta ahora por "Red Bandit", "HM Hospitales", "From Now On" y "Estrella Damm".

Felipe VI ha regateado en casi todas las 40 ediciones de la Copa del Rey de vela sin poder conseguir un título que su padre, Juan Carlos I, ha celebrado en cinco ocasiones al timón del "Bribón".

"Esperemos que algún día don Felipe gane la Copa del Rey, que es lo que se merece por tesón, afición y porque lo hace muy bien", declaró el almirante Jaime Rodríguez-Toubes el pasado miércoles en la presentación del libro conmemorativo de los 40 años de la regata que se celebra en la bahía se Palma.