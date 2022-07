Fernando Alonso sopla 41 velas en el lugar donde empezó todo

Hay muchos aficionados a la Fórmula 1 que no entienden este deporte sin la presencia de Fernando Alonso. Ha sido una constante durante las últimas dos décadas, y aunque ve cómo progresivamente se va quedando como la última representación de épocas anteriores, para algunos más civilizadas y épicas, él sigue persiguiendo el sueño de proclamarse tricampeón del mundo. El 29 de julio de 1981, en Oviedo, nacía el mejor piloto español de todos los tiempos en un circuito. Su única comparación nacional es Carlos Sainz Cenamor, el 'Matador', padre del heredero natural de Alonso tanto por estirpe como por progresión. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 celebrará este viernes su 41º cumpleaños en una situación extraña, y no precisamente por llegar a esa edad en activo.

Alonso está en un momento de duda existencial. Aunque él se siente más en forma que nunca, y lo demuestra carrera a carrera -muy comentada ha sido su salida en el GP de Francia del pasado domingo-, la edad no es solo un estado de ánimo. El tópico esta vez se topa con la intención que tiene Otmar Szafnauer, jefe del equipo Alpine, de primar la opción de subir a Oscar Piastri en lugar de renovar al asturiano. La situación no deja de ser extraña. Un piloto que está cuajando una gran actuación -lleva siete carreras consecutivas puntuando- y que debería estar en el primer lugar de los candidatos para seguir en el equipo, no tiene garantizado su futuro.

El propio Alonso confesaba este jueves en Hungaroring que todo se decidirá después del verano. Ambas partes, Alpine y Alonso, tienen que pensar qué les conviene. El asturiano está en una zona de relativo confort (más vale lo malo conocido) y el equipo tiene a un corredor que sabe todos los mecanismos y que puede darles ese 'extra' que falta en un piloto totalmente novato en la Fórmula 1. Sobre el papel, tanto la escudería como el piloto tienen argumentos para hacer lo que quieran. Como dice el trabalenguas, "si Prieto me aprieta a mí, yo también aprieto a Prieto".

La celebración en el equipo Alpine este viernes antes de los entrenamientos libres del GP de Hungría tendrá un sabor, por tanto, ciertamente agridulce. El asturiano y el equipo mantienen un cierto pulso que no es del gusto de todos, especialmente de los fans. Alonso no ha echado más leña al fuego de los rumores, que no cesarán durante los próximos meses, si bien se ha quedado un hueco libre en Aston Martin para el que ya sonaba el español. ¿Se la jugaría Alonso para su último baile en la Fórmula 1?

Las últimas batallas antes de las vacaciones

Alonso es uno de los pilotos que tiene mucho que decir en este último fin de semana antes del parón veraniego. El asturiano dejó una sensación razonablemente buena en su visita a Paul Ricard, si bien aún queda por ver si es capaz de puntuar también en el circuito donde logró la primera de sus 32 victorias en Fórmula 1. Para Alpine el de Hungría es un circuito de grato recuerdo. En 2021, Esteban Ocon logró estrenar su palmarés en el 'gran circo' gracias en buena medida a la labor del propio Alonso, que dejó una defensa memorable sobre Lewis Hamilton. El británico es otro de los que tendrá que reivindicar su posición este fin de semana. Mercedes ha cuajado una enorme progresión con respecto al principio de la temporada, con una sospechosa mejoría no solo en cuanto a rendimiento, sino también en sensaciones con respecto al 'porpoising'.

Pero sin duda, quienes tienen que dar el do de pecho son los responsables de Ferrari. Tras la debacle de Charles Leclerc en Paul Ricard, tanto el monegasco como Carlos Sainz necesitan un golpe de moral frente a Max Verstappen, que está dispuesto a dejar visto para sentencia el campeonato, si es que no lo está ya. Pase lo que pase, el neerlandés saldrá de tierras húngaras como líder de la general destacado, por lo que por su lado está la labor cumplida.