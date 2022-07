El karateca Babacar Seck, oro en los Juegos Mundiales

Babacar Seck suma y sigue. El aragonés cosechó este domingo un nuevo éxito en su trayectoria después de colgarse la medalla de oro en los Juegos Mundiales de kárate. Tras una trayectoria inmaculada en todo el campeonato, Seck se impuso en la gran final de +84 kilos al croata Andjelo Kvesic. La otra gran noticia de la jornada para la delegación española fue la plata cosechada por María Torres, que aumenta a cuatro preseas el botín del combinado nacional en la cita de Birmingham, Alabama (Estados Unidos).

Antes de colocarse a las puertas del título, Babacar Seck había derrotado al azerbaiyano Asiman Gurbanli y al ucraniano Ryzvan Talibov en las primeras rondas. Ya en semifinales, el aragonés se vio las caras con el egipcio Tana Mahmoud, antes de llegar a la final contra Kvesic.

Eufórico tras conseguir la medalla de oro, Seck compartió un emotivo mensaje en su perfil de Instagram en el que dedicó el triunfo a su primo. "Esta medalla va para ti. Quise dedicártelo en los Juegos del Mediterráneos, pero ahí no salieron las cosas. Pocos días Allah me volvió a dar la oportunidad y me clasifiqué a pocos días del Campeonato (World Games) y dije ahora es el momento, cada combate que peleaba pensaba en todo lo que hemos pasado, salí a demostrar la sangre de Serere que corre en nuestras venas. Primo si Dios nos lo pone difícil a veces es porque sabe que somos unos putos guerreros y nos vamos a comer el mundo!", aseguró.

Por su parte, la malagueña María Torres, campeona del mundo en la categoría de +68 kilos, se enfrentó en su grupo con la kazaja Sofya Berultseva, la checa Martina Sachova y la estadounidense Cirrus Lingl, mientras que en semifinales se midió con la finlandesa Tita Keinanen. En la final volvió a verse las caras con Berultseva, que le derrotó y le impidió subir a lo más alto del podio.

Con estas dos nuevas preseas el equipo español suma cuatro tras las conseguidas en katas por Sandra Sánchez (oro) y Damián Quintero (plata).