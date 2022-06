Toni Abadía se retira del Nacional de medio maratón en el kilómetro 12

A pesar de que su aspiración era ocupar los primeros puestos, Toni Abadía no ha podido completar este domingo los 21 kilómetros del Campeonato de España de medio maratón. El aragonés, aquejado de problemas en el pie izquierdo y en el estómago, se ha visto obligado a abandonar en el ecuador de la carrera, concretamente en el kilómetro 12. Los ganadores de la prueba, que se ha disputado en la localidad valenciana de Paterna, han sido el madrileño Fernando Carro (1h03:41) y la catalana Meritxell Soler (1h12:13).

Pocas horas después de la retirada, Abadía ha compartido una sentida reflexión en su perfil de Instagram donde ha mostrado una tristeza sincera por este inesperado resultado. “Aunque el trazado sea discontinuo y el regusto de las encías ácido, sonreiré. Hoy debería poner una foto en la que contase como ha sido mi participación en el campeonato de España de media que podría resumir en un final anticipado pero necesario. He abandonado en el kilómetro 12 cuando mis opciones de pelear por un objetivo ambicioso estaban más que perdidas, pero el maldito estómago y el pie izquierdo han decidido rematarme. Aún así no es momento para decir que ha sido un mal día o que merecía más. Este deporte te enseña y te demuestra cual es tu sitio en el día a día y lo cierto es que hoy el cuerpo ha dicho basta, pero yo estoy más que agradecido a mí cabeza por haberme dejado sonreír muchos fines de semana de este 2022 y estar más que orgulloso de mi mismo”, ha escrito el atleta.

Un año que para Toni Abadía no será el año de colgarse medallas. “Otros grandes atletas han sido y son mucho mejores que yo y no puedo cambiarlo, pero puedo trabajar en mi mejor versión para seguir sintiéndome orgulloso de mí mismo. En los momentos amargos no he estado solo, incluso en momentos en los que no se sabe que decir o los ojos se enrojecen pero la vida es así y viviré cada momento como tal. Toca cuidar el pie izquierdo que tantos problemas me ha dado en el día a día, toca relajar la mente que tantas exigencias personales ha sufrido, toca seguir riendo con los míos, con los de siempre, con los que nunca se han ido ni se irán y eso es todo lo que necesito”, ha finalizado el atleta aragonés.