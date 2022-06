Carlos Mayo y el entrenador José Luis Mareca separan sus caminos

¿Qué sería de Carlos Mayo si no se hubiera cruzado José Luis Mareca en su vida? La respuesta, indudablemente, no la conoce nadie. Aunque sí la puede intuir, con seguridad, el propio atleta aragonés, actual campeón de España de 10.000 metros y una de las grandes referencias del atletismo nacional, que este martes ha dicho “hasta luego” con “un nudo en la garganta” al que ha sido su entrenador durante casi los últimos 9 años.

“Digo hasta luego y no adiós porque sé que esto no es para siempre, sé que volveremos a estar juntos en un futuro, porque no se le puede decir adiós a una persona que te lo ha dado todo. Durante los casi 9 años que hemos estado juntos, nunca me has fallado”, ha escrito Mayo en una emotiva y sentida carta de despedida, donde ha anunciado la difícil decisión.

Acompañado de un bonito carrusel de fotografías, que reúnen algunos de los momentos más importantes de la prolífica carrera de Mayo en los últimos años. “Escribo esto para recordar junto a estas fotos todo lo que hemos vivido, con momentos de extrema felicidad como aquel día histórico en el Campeonato de España de cross en Zaragoza. Pero también escribo porque en estos tiempos que corren, en los que estamos siempre expuestos a lo que dicen y opinan los demás, no quería que faltara mi pequeña explicación, dejando claro que si hago este cambio es únicamente por necesidades propias, por necesitar un cambio de aires, nuevos estímulos”, explica con absoluta franqueza el aragonés, consciente de que hay momentos “en los que cuesta encontrar esa motivación, y si no sale de dentro (como a todo el mundo le puede pasar), quizás un cambio radical sí haga que nazca esa ambición…”.

De esta forma, Mayo quiere zanjar cualquier tipo de hipótesis sobre un final tortuoso con su principal valedor. Un técnico que ha compartido todos estos años con su amigo y compañero Toni Abadía, con el que cruzó recientemente la meta de la mano en una 10k de Zaragoza. Liderados por José Luis Mareca, los dos atletas formaban un equipo inexpugnable que ha paseado el nombre de Aragón por las mejores pruebas del continente.

“Quedémonos con todo lo vivido, porque Pepe, Toni, compañeros de entrenamiento y amigos que tanto me habéis dado, siempre os voy a agradecer lo que habéis hecho por mí, siempre os voy a querer. Repito, esto no es un adiós, es un hasta luego. Por supuesto, es en lo estrictamente deportivo y nunca en lo personal, ya que siempre vamos a estar juntos”, zanja Mayo, al que siempre unirá a José Luis Mareca un estrecho vínculo personal.

El propio técnico, también a través de las redes sociales, ha recordado que la vida “es un regalo” y aconseja “guardar siempre lo bueno”. Abadía, por su parte, ha recordado a su “hermano” que esta “siempre será su casa” y le ha deseado éxito en la nueva etapa que ahora comienza. “Sigue siendo el de siempre”, ha concluido el compañero y amigo de Mayo.